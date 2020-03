Derfor trodser heste-træf regeringen

Dansk Varmblods Hingstekåring og Hest & Rytter-messen gennemføres som planlagt, på trods af regeringens opfordringer om at aflyse større begivenheder.

Fredag indkaldte statsminister Mette Frederiksen til pressemøde vedrørende coronavirus, og her blev det fremlagt, at man anbefaler, at man udskyder eller aflyser arrangementer med flere end 1000 personer.

Tidligere skrev Dansk Varmblod i en pressemeddelelse, at de hæfter sig ved, at der ikke er kommet et påbud, men alene en anbefaling.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Casper Cassøe Krüth, der er direktør for Dansk Varmblod, for at få en kommentar på, hvorfor de på trods af regeringens opfordringer gennemfører begivenheden i Herning.

- Hvorfor gennemfører I jeres event, efter at regeringen opfordrer alle til at aflyse events med mere end 1000 deltagere?

- Vi har meldt ud, hvor vi står.

- Har I været i kontakt med relevante sundhedsmyndigheder?

- Nej.

- Så I tager det ud fra jeres egen mavefornemmelse?

- Nej, vi tager det ud fra det pressemøde Mette Frederiksen holdt tidligere i dag.

- Så det er ikke nok at regeringen opfordrer, du skal have et direkte påbud, før du aflyser eventet?

- Øhm. Vi har skrevet i vores pressemeddelse, at folk er her allerede. Det giver ingen mening at smide folk ud og lukke døren, for de er her allerede.

- Hvad med de kommende dage?

- De store parter af folk er de samme fra dag til dag. Det er jo ikke en traditionel messe det her.

- Så fordi, det er de samme mennesker, der hovedsageligt kommer, er det okay at gennemføre eventet?

- Jeg har ikke flere kommentarer.

Sidste år strømmede heste, rytterer og andre interesserede til Herning. De havde i alt over 67.000 besøgende fra 21 forskellige nationaliteter.