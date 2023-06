Derfor var der kæmpe brag i Jylland: F-16-fly brød lydmuren

Torsdag hørte flere borgere i Midt- og Vestjylland to kæmpe brag.

Og forklaringen er nu fundet.

Til TV Midtvest oplyser Forsvaret, at det var to overlydsbrag fra F-16-fly.

Flyene blev kaldt ud, da der opstod en potentielt farlig situation, lyder det.

- Luftfartsmyndighederne har torsdag eftermiddag haft grund til at tro, at der kunne være et problem på et civilt fly, som fløj på en rute vest for Jylland mod Norge.

- Forsvaret indsatte på den baggrund Afvisningsberedskabet fra Skrydstup.

De nærmere omstændigheder om, hvad der efterfølgende er sket, er endnu ikke oplyst.

De danske F-16-fly er ikke længere i luften. Sagen er sidenhen blevet overdraget til norske myndigheder