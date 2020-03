Derfor var Paludan til pressemøde

Mange har undret sig over, hvorfor Rasmus Paludan dukkede op til pressemødet med statsministeren tirsdag aften og stillede kritiske spørgsmål.

Ud over at være partileder for Stram Kurs driver Rasmus Paludan mediet Frihedens Stemme, og det var i kraft af hans virke som journalist ved dette medie, at han fik lov til at stille spørgsmål til Mette Frederiksen, mens han filmede hendes svar.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Statsministeriets pressetjeneste. Pressetjenesten oplyser, at det eneste krav for at deltage på pressemødet var, at man kun sendte en journalist pr. medie, samt at denne havde et gyldigt pressekort. Og sådan ét har Rasmus Paludan.

Rigspolitichefen løj og svarede helt gak, fastslår advokat, partileder og redaktør Rasmus Paludan. Foto: Anthon Unger

Spurgte kritisk til Mettes planer

Det er ikke kun Dansk Journalistforbund, der udsteder pressekort, og det pressekort, som Rasmus Paludan bar om halsen i Spejlsalen, er udstedt af Djøf.

Det var dog ikke mange spørgsmål, som Rasmus Paludan fik stillet Mette Frederiksen og rigspolitichefen, Thorkild Fogde.

I den korte taletid, partilederen for Stram Kurs dog havde, spurgte han i en rolig tone til, hvordan der var hjemmel i grundloven til at lave de tiltag, som netop var blevet præsenteret.

Noget, som både Mette Frederiksen og rigspolitichefen i en tilsvarende rolig tone svarede på.

- Ellers så gælder det jo med grundlovens frihedsrettigheder som med de europæiske menneskerettigheder, at der er muligheder for at gøre undtagelser - at gøre fravigelser - når nationale hensyn til folkesundheden og andre ting tilsiger det, sagde rigspolitichefen.

- Epidemilovgivningen i Danmark har jo en lang historie bag ud og hviler på det grundlæggende, at hensynet til befolkningens sundhed vejer så tungt, at det kan blive nødvendigt, hvis vi står i en situation, som den vi står i nu, at afveje de her hensyn over for hinanden, fortsatte han.

- Så på den måde er der jo en lovligt vedtaget lov i Folketinget i overenstemmelse med landets grundlov og med en hjemmel til at tage de her beslutninger, afsluttede Thorkild Fogde, inden statsministeren fløjtede pressemødet af og undskyldte over for de journalister, der ikke havde fået ordet

Rasmus Paludan driver mediet Frihedens Stemme, og han har i den forbindelse et pressekort. Foto: Ekstra Bladet

Paludan var den sidste, der fik lov til at stille spørgsmål til pressemødet - og han udelukker bestemt ikke, at vi får ham at se i samme rolle i fremtiden.

Paludan: Politichefen løj

- Jeg var også til pressemøde hos Københavns Politi 14. april sidste år. Efter muslimer gik amok på den muslimske fredsplads på Nørrebro, det som også kaldes Blågårds Plads. Så det er set før, at jeg har deltaget i et pressemøde som journalist for Frihedens Stemme, forklarer han.

- Jeg er jo trods alt journalist og redaktør på Frihedens Stemme, hvor jeg har lavet 50-60 interview med folk. Både i Danmark, USA, Canada og andre steder. Så lige præcis i går var det relevant, at jeg også fik mulighed for at spørge om noget. Og jeg kan kun glæde mig over at Mette Frederiksen åbenbart havde samme opfattelse. Mine spørgsmål var også utroligt relevante. Især fordi Rigspolitichefen jo løj, siger partilederen fra Stram Kurs:

- Mette Frederiksens svar var helt fint og meget klart. Men det er jo ikke rigtigt, hvad han (rigspolitichef Thorkild Fogde, red.) siger ... Det her (corona-situationen, red.) er ikke en fare for den offentlige fred. Så det er løgn, hvad han stod og sagde. Det er jo helt åbenlyst gak, det han sagde. Det havde været en bedre løsning at sige til folk, at uanset hvad der er af sygdomme, så kan staten ikke begynde at begrænse jeres ret til at forsamle jer. Hun skulle have sagt; vi kan ikke forbyde det. Men hvis vi kunne, så ville vi forbyde, at I samler jer mere end 10 mennesker. Så vær nu søde at lade være med at gøre det. Hvis hun havde sagt det for fem dage siden, så tror jeg, at reaktionen havde været en helt anden.

- Mange spørger, hvordan du har fået pressekort?

- Jeg har været medlem af Djøf i årevis. Frihedens Stemme er tilmeldt Pressenævnet. Jeg har interviewet utroligt mange mennesker om det, vi beskæftiger os med. Det har jeg redegjort for. Ellers ville man ikke kunne få pressekortet. Det ville være umuligt for mig at lave mange af de her interview, fordi man ikke kan få pressevisum til USA uden at have et pressekort. Man må ikke interviewe nogen i USA, medmindre man er inde på et pressevisum.

- Hvordan så PET-folkene i Statsministeriet ud i hovedet, da du ankom til pressemødet – undrede de sig?

- Nu havde jeg jo tre med selv.

- Nå ja, det havde du vel …

- Ja. Jeg ved ikke, om der plejer at stå PET-folk og tage imod. Jeg kunne genkende en af dem, fordi han havde været en af mine. Ham, som tog imod mig – som jeg antog var en pressemedarbejder – inspicerede mit pressekort meget, meget grundigt. Da han havde gjort det – og så, at jeg havde kamera med og et gyldigt pressekort. Så konstaterede han også, at jeg havde tre politifolk med, og det var så det.

- Kan vi forvente, at du fortsætter i den særlige rolle som politiker og redaktør?

- Det har jeg været hele tiden. Jeg har været redaktør for Frihedens Stemme, før jeg blev politiker.

- Du er heller ikke alene. Socialdemokraterne har Netavisen Pio og Dansk Folkeparti har Ditoverblik.dk?

- Ja - og så er der mainstream-pressen generelt, som er Radikale Venstres talerør. Man kunne jo godt tillade sig at sige lidt frækt, at alle journalister vel har en eller anden politisk mening. At påstå, at ingen journalister har politiske meninger, det er vel også lidt absurd.

- Det tror jeg, du har ret i. Men man prøver så godt man kan at lægge dem til side.

- Det gjorde jeg også. Derfor stillede jeg fuldstændig rimelige spørgsmål omkring forholdet til grundloven. Hvis jeg havde været Stram Kurs-repræsentant, så havde jeg spurgt, hvorfor man slap alle asylansøgerne ind i landet, når man havde lukket grænserne. Men da jeg var mere interesseret i at vide noget af mere almen interesse, så spurgte jeg omkring grundloven i stedet for.

- Folk har vel også mere undret sig over, at du var der – og ikke så meget over dine spørgsmål. Det er jo ikke lang tid siden, I stod i partileder-debatter under valgkampen?

- Nej. Men jeg prøvede at sørge for, at jeg lige præcis på pressemødet var der i min rolle som repræsentant for Frihedens Stemme og pressen. Det tror jeg også, Mette Frederiksen forstod.