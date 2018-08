Derfor vil europæisk land forbyde energidrikke for skolebørn

I nær fremtid kan det blive forbudt for børn under 18 år at drikke de populære energidrikke i Storbritannien. I dag sender den britiske premierminister Theresa May nemlig et lovforslag til høring omkring et kommende forbud. Det betyder, at skolebørn skal holde sig væk fra energidrikke som f.eks. Red Bull og Monster. Forbuddet vil gælde alle energidrikke, der indeholder mere end 150 mg. koffein pr. liter. Det bliver selvfølgelig også forbudt for butikkerne at sælge koffein-fyldte energidrikke til børn under 18 år. En overtrædelse af forbuddet fra butikkernes side vil angiveligt komme til at koste en bøde på ca. 20.000 kroner.

Det skriver flere medier heriblandt The Guardian, Yahoo og Daily Mail

Det drastiske tiltag sker på grund af frygten for, at energidrikke kan være medvirkende til fedme-problemer, dårlig opførsel, hyperaktivitet, tand-problemer og søvnløshed hos børn. En 250 ml. energidrik, f.eks, Red Bull indeholder ifølge deres egen hjemmeside hele 80 mg. koffein. Det svarer til 320 mg. koffein i en liter. Energidrikke har i øvrigt også 65 procent mere sukker i sig end normale sodavand.

Forslag hyldes af TV-kok

Lovforslaget er blevet hyldet af mange, heriblandt TV-kokken Jamie Oliver, mens mange kritikere, mener, at regeringen er besat af at forbyde ting.

Premierminister Theresa May har udtalt følgende:

- Fedme blandt børn er en af de største sundheds-udfordringer i vores land, og derfor handler vi nu med henblik på at reducere sukker-indtaget for børn og unge mennesker og vil hjælpe familierne med at tage nogle mere sunde valg.

TV-kokken Jamie Oliver siger, at der er massive problemer forbundet med børn, der drikker energidrikke:

- Mange børn bruger energidrikke til at erstatte deres morgenmad. Lærere fra hele landet har fortalt mig, hvordan deres timer bliver forstyrret på grund af disse energidrikke, der er fyldt med stimulanser, siger Jamie Oliver.

Duncan Selbie, der er direktør for Public Health(Offentlig Helse) i England siger følgende:

- Børn behøver på ingen måde energidrikke for at komme igennem deres dag. Det eneste, de får, er unødvendige mængder sukker.