Derfor viser Burger King rådden burger frem

Det ligner absolut ikke noget, man har lyst til at sætte tænderne i, men alligevel har fastfood-kæden Burger King valgt, at deres nyeste skud på reklame-stammen skal være en burger fyldt med mug.

Det oplyser Daniel Schröder, marketingchef for Burger King Danmark til Ekstra Bladet.

'I stedet for at vise den klassiske, fejlfrie og perfekte burger, der kendetegner fastfood-branchens fotografiske stil, lader Burger King deres mest kendte burger rådne op for at fortælle en vigtig historie. Burgerkæden er nået en milepæl og har fjernet alle kunstige konserveringsmidler fra Whopperen i Danmark. Burger King fjerner også alle kunstige farve- og smagsstoffer fra deres faste sortiment af burgere og tilbehør', lyder det.

Nu gør de op med kunstige konserveringsmidler. Foto: PR

I Danmark og Sverige består hele menuen ifølge Burger Kin Danmark snart kun af naturlige ingredienser.

'Det er vi meget stolte af', fortæller Iwo Zakowski, General Manager for Burger King i Danmark og Sverige.

På billederne af burgeren er det muligt at se, hvor mange dage der er gået, siden burgeren blev lavet, så man som kunde eller forbipasserende kan få syn for forrådnelsen.

'Vi mener, at rigtig mad smager bedst. Forbrugerne forventer med rette kvalitet og transparens. Vi ønsker at vise, at det er smukt og naturligt, at mad går i forrådnelse. Når alt fra bollen og bøffen til de friskskårede løg, tomater og salaten er dækket af mug, er det et tegn på, at intet af det indeholder tilsætningsstoffer. Og sådan skal det være,' siger Daniel Schröder.

Hele kampagnen kommer ovenpå flere år, hvor specielt McDonalds' menuer er blevet hængt ud for aldrig at gå fuldkommen i forrådnelse.

Burger King regner med snart at få hele sortimentet uden kunstige konserveringsmidler. Foto: PR

Senest begravede en mand en burgermenu for at grave den op et år efter og sætte tænderne i den.

på Island har en 10 år gammel burger plus fritter været udstillet for, at den endnu ikke har fået mug på sig. Den blev udstillet for at mindes McDonalds, der lukkede ned i landet for ti år siden.

Har du set de klamme reklamer? Foto: PR billede

