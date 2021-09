Derfor vrimler det med stankelben i dit hjem lige nu

Har du undret dig over, hvorfor det lige nu vrimler det med stankelben i dit hjem?

Så er der en god og naturlig forklaring, lyder det fra Jens Thorving Andersen, naturformidler ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.

- Det er højsæson for dem lige nu. Ligesom for eksempel myg og flåter også har en højsæson, så er sensommeren og det tidlige efterår et godt tidspunkt for stankelben. Der er flere af dem, og de er mere aktive, siger Jens Thorving Andersen.

Det er nemlig parringstid for stankelbenene, som derfor farer rundt og leder efter nogen at parre sig med eller et sted at lægge æg. Og i den jagt får de forvildet sig indendørs.

Sæson går på hæld

Hører du til dem, der ikke bryder sig om at have de langbenede gæster på besøg, er der dog godt nyt.

- Deres højsæson går på hæld i takt med, at det bliver mere koldt. Det er i forholdsvist kort tid, de er fremme på den her måde, men lige nu nyder de, at det er lunt og fugtigt, siger Jens Thorving Andersen.

Stankelbenene er helt ufarlige og tiltrækkes af eksempelvis lys og varme fra dit hjem, så derfor er den bedste måde at holde dem ude at lukke vinduerne.

Men de er dog værd at kigge lidt nærmere på, mener naturformidleren.

- Der er i Danmark cirka 100 arter af stankelben, som har forskellige levevis, og der er også forskel på deres udseende, siger Jens Thorving Andersen og sender en opfordring til at finde forstørrelsesglasset frem og udforske de forskellige arter mere nøje.

Flyvende edderkopper

Udover stankelbenene er edderkopper også ret synlige lige nu. Det skyldes ifølge Jens Thorving Andersen nødvendigvis ikke, at der er mange flere af dem lige nu, men fordi hunnerne er gravide og derfor syner af mere.

- Det er edderkoppe-bonanza lige nu. Hvis man vil ud at kigge på edderkopper, så er det nu, hvor morgenduggen eksempelvis kan være dækket af et tæppe af edderkoppespind, siger han.

Jens Thorving Andersen fortæller også, at det også er nu, man kan opleve 'flyvende' edderkopper.

- Vi begynder at kunne opleve fænomenet flyvende sommer. Edderkoppeungerne kravler op i vegetationen og begynder at 'flyve'. Edderkopperne bliver taget af vinden, og så fungerer deres spind som en slags faldskærm. De er nogle af de dyr, der er bedst til at sprede sig, og de lever faktisk alle steder med undtagelse af Antarktis, siger Jens Thorving Andersen.

