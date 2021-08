Desperat borger: Kommunen snager i mit privatliv

Uanset hvor grænseoverskridende det er, at 'systemet' skal have fuld adgang til ens private forhold i form af udskrifter fra for eksempel bankkonti, så er man næsten tvunget til at give dem lov, skriver Puk Sabber

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hej Puk

Kommunen beskylder mig for socialt bedrageri og vil derfor se nogle meget private oplysninger

De mener ikke, at jeg er enlig, og jeg skal bevise det ved at fremlægge alle mulige oplysninger.

De vil blandt andet have kontoudskrifter fra de sidste mange måneder fra min bank. De vil også have al mulig anden dokumentation - noget af det kan jeg slet ikke fremskaffe.

Det har stået på siden juni 2020, og jeg har fremlagt et hav af dokumentation, men de bliver ved.

Min tidligere udlejer har altid fået huslejen plus vand, varme og strøm kontant. Sådan ville han have det, og derfor kan jeg ikke dokumentere min betaling der.

Venlig hilsen N



Kære N

Jeg forstår godt, at det kan være meget grænseoverskridende at skulle forelægge hele sin private økonomi over for en sagsbehandler i kommunen. Men du har desværre intet valg.

Kommunens kontrolgruppe har en næsten ultimativ magt til at undersøge dine private og økonomiske forhold, hvis de har mistanke om, at du enten ikke kommer med alle oplysninger, eller at du måske snyder kommunen med de ydelser, du modtager som enlig.

Jeg kan se af det, du har sendt, at kommunen ikke mener, du er enlig. Og det har betydning for din månedlige udbetaling.

Jeg ved ikke, af hvem eller hvorfor det er anmeldt, at du ikke er enlig, men nogle har nok gjort kommunen opmærksom på en række forhold, som har virket mistænkelige.

Når du modtager uddannelseshjælp, som du gør, så underskriver du et dokument, hvor du forpligter dig til at give kommunen alle de oplysninger, de har brug for at kunne belyse og behandle din sag.

Hvis du modsætter dig dette, vil det betyde, at de stopper din ydelse. Det har de ret til.

Men de har så pligt til at vejlede dig i at ansøge om uddannelseshjælp på ny.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Så der er nok ingen vej udenom - uanset hvor grænseoverskridende det er, at 'systemet’ skal have fuld adgang til dine private forhold i form af udskrifter fra din bankkonti.

At blive dømt for socialt bedrageri er heller ikke sjovt, så måske du skulle finde en frivillig rådgivning, du kan få noget støtte fra - som kan hjælpe med at skaffe de oplysninger, som kommunen forlanger.

For de kan blive ret stride med dokumentationskravet - og så ender det måske med, at du ikke kan fremskaffe dokumentationen og derfor mister din ydelse.

Du finder links til et par frivillige rådgivninger her.

Held og lykke til med det hele.

Med venlig hilsen Puk

Noter

Alle kommuner har etableret kontrolgrupper. Når man modtager sociale ydelser, har myndighederne - herunder kontrolgruppen - vidtgående kompetencer til at indhente oplysninger om dig. Kommunen kan for eksempel indhente kontoudtog fra banken, henvende sig til naboer og lave observationer på din bopæl. De kan holde øje med, om tidligere samlevers bil holder parkeret, og kommunen kan indhente oplysninger fra SKAT, banken, A-kasse med flere. Det offentlige yder ikke støtte til advokat eller rådgiver, når der er tale om en kontrolsag hos kommunen. Den skal man selv klare. Et godt råd er altid at tage en bisidder med til møder på kommunen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------