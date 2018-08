Desperat Maria: - Hvem gør sådan noget?

Mens Maria Hansen var ude og lufte sine to voksne hunde, lykkedes det ukendte gerningsmænd at stikke af med 13 hvalpe fra hendes lejlighed

Ved du noget, så kan du kontakte os på sms/mms: 1224 eller mail.

Hun havde godt nok hørt om det, men troede ikke, at det skulle overgå hende selv.

Onsdag aften omkring klokken 18.30 gik Maria Hansen sammen med sin 12-årige søn Muhammed en tur for at lufte deres to voksne hunde Lady og Koto.

Men da de efter en time kom hjem til lejligheden på Johannes Larsens Vej i Odense, vidste Maria, at der var noget riv rask ruskende galt.

Det skriver Fyens.dk

- De kom ikke løbende for at tage imod os, som de plejer at gøre, fortæller en tydelig oprørt Maria Hansen til Ekstra Bladet.

13 hvalpe var pist forsvundet fra hendes lejlighed på tredje sal.

Hvalpene er en blanding af labrador, engelsk Staffordshire og Bull Terrier, har Maria Hansen fået oplyst fra den person, hun har købt hundene af. Foto: Maria Hansen/Privat

Ingen tegn på indbrud

Hun havde godt bidt mærke i, at nøglen havde svært ved at gå i låsen, da hun ville låse sig ind i lejligheden, men der var ikke tegn på indbrud.

- Jeg tænkte i første omgang, at de måske var blevet smækket inde på et værelse og ikke kunne komme ud. Men når jeg tænker tilbage, lagde jeg godt mærke til, at det var svært at dreje nøglen rundt.

Ingen af hvalpene var til at finde, og på køkkenbordet lå halsbåndene fra 12 af de 13 hvalpe. Da gik det op for Maria og hendes søn, at de var blevet stjålet og derfra fik vreden og afmagten frit løb.

- Jeg aner ikke, hvem det kan være. Jeg ved ikke, hvem der kan finde på at gøre sådan noget, lyder det frustrerende fra Maria.

Udover de syv uger gamle hvalpe, er der ikke andet, der er forsvundet fra lejligheden, og det tyder derfor på, at tyvene er gået bevidst efter dem.

Hvalpene er i forskellige farver. Nogle er kun sorte, mens andre er sort/hvide. Foto. Maria Hansen/Privat

Mange penge værd

Maria Hansen havde afsat fire af hvalpene til familie og venner, men de resterende håbede hun på at finde et godt hjem til hos nogle andre familier.

- Jeg havde en annonce i Gul og Gratis, men jeg tog den hurtigt ned igen, da jeg ikke ville sælge mine hvalpe til dem, der henvendte sig.

Hvalpene, der er sort/hvide, er en blanding af labrador, engelsk Staffordshire og Bull Terrier. De har en værdi af omkring 8.500 kroner, og derfor løber den samlede fortjeneste for dem op på over 100.000 kroner.

Pengene er Maria Hansen ligeglad med. Det, der bekymrer hende mest, er, hvordan hvalpene har det uden deres mor, som de stadig digede hos.

- De har virkelig brug for deres mor, og deres mor har brug for dem. De er slet ikke klar til at være væk fra hende, og Lady hyler hele tiden i håb om at få dem igen.

Hvem der har taget de 13 hvalpe, ved Maria ikke, men ifølge Maria Hansen er der en, der har set to mistænksomme biler - en champagnefarvet VW Golf og en blå Ford. Foto: Maria Hansen/Privat

Leder stadig

Tyveriet er anmeldt til Fyns Politi, men her har man ikke meget at gå efter.

- Vi skal have skaffet de hunde hjem til ejeren, fortæller politikommisær, Jens Friis Christensen ifølge Fyens.dk.

Han gør samtidig opmærksom på, at det er strafbart, hvis man anskaffer sig en af de 13 hvalpe.

- Hvis man køber en af de stjålne hvalpe, gør man sig skyldig i hæleri.

Maria og hendes søn ledte efter hvalpene onsdag aften og frem til klokken 4.30 torsdag morgen.

Mindre end fem timer efter var de ude igen, og torsdag aften, da Ekstra Bladet fanger Maria Hansen, er de stadig ude og lede efter hvalpene.

- Rigtig mange har henvendt sig og mener at have set dem. Folk mener, at de har set dem i Vollsmose og inde i Odense Centrum, men vi har stadig ikke fundet dem endnu.

Ifølge Fyens.dk, så har et vidne set hvalpene i en bil på en P-plads ved Lidl på Cikorievej i Odense.

Se også: Dette må du aldrig lade din hund gøre i bilen

Se også: Emma nægtede at give børnene en hund: Så fandt de på udspekuleret plan

Se også: Hundehvalp fik hugget alle fire ben af og blev efterladt i en skov