Desperat mor: - Hjælp! Min søn er selvmordstruet

Hej Puk

Min søn på nu 15 begyndte at ryge hash som 12-årig. Det lykkedes mig at få ham på et opholdssted, hvor han var i to år.

I sommer flyttede han hjem, og nu er hans hash-forbrug stort igen. Vi har fået hjælp med hjemsendelsen, men efter et halvt år er der ikke sket nogen fremskridt, tværtimod.

Min dreng er skind og ben, usoigneret og meget opfarende, og han passer ikke sin skole. Han vil gerne på opholdssted igen - men kommunen siger nej.

Han er begyndt at tale om selvmord, og han er en enkelt gang blevet fjernet fra togskinnerne af en mand, men det kan godt jo ske, at han gør det igen?

Han har en sød kæreste, men hun ryger desværre osse, så de trækker hinanden ned.

Jeg er så bange for, at han dør. Han tror ikke, det skader at ryge hash, men han ændrer sig. Han er ikke min kærlige dreng mere.

Hvordan kan jeg overbevise sagsbehandleren om, at min søn skal have hjælp. Vi kan ikke mere. Det er frygteligt at sidde og se på, at han smadrer sit liv.

Han har en diagnose, der gør, at han skal ’holdes i hånden’ hele dagen. Om morgenen skal han mindes om tandbørsten, og i skolen skal han vide præcis, hvad der skal ske, ellers skrider det for ham, og så stikker han af.

Med venlig hilsen Viana

Kære Viana

Din søn har det rigtig skidt, og det lyder, som om han selvmedicinerer sig med hash.

Det lader til, at der er noget derhjemme, der ikke fungerer for ham, når han selv ønsker at blive genanbragt. Har I talt med ham om det? Hvorfor han selv ønsker at blive anbragt?

Måske kan I hjælpe ham, så han ikke skal genanbringes, men kan få den rette hjælp i hjemmet.



Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

er selvmordstruet, og du frygter for hans liv, men kommunen ikke vil gøre noget for at beskytte ham imod den selvdestruktive adfærd, og I som familie ikke kan tage hånd om ham på grund af hans adfærd og selvmedicinering, så skal I udarbejde en underretning , som I sender direkte til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har mulighed for at tage en sag op af det, der hedder ’egen drift’, hvis kommunen som i jeres tilfælde nægter at hjælpe jeres søn. Han har jo ellers helt åbenlyst akut behov for hjælp og støtte.

Såfremt kommunen svigter sit lovpligtige ansvar, er der ikke andre udveje end selv at fortage en underretning.

Når I har udarbejdet en underretning og sender den, så vil jeg anbefale, at I samtidig sender den til borgmesteren og lederen af børne- og familieafdelingen i kommunen.

Jeg håber det bedste for din søn.

Med venlig hilsen Puk

Noter Når Ankestyrelsen modtager en underretning, tager de kontakt til barnets eller den unges hjemkommune for at undersøge, om kommunen gør det fornødne for barnet eller den unge. Når kommunen modtager en underretning, skal de senest 24 timer efter modtagelsen af underretningen vurdere, hvad der videre skal ske i sagen. Link til underretning ved Ankestyrelsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------