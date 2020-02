Desperat mor: 'Jeg solgte mit hår for at købe mad'

Moderen til tre havde allerede mistet sin mand, efter han begik selvmord i et øjeblik af desperation over, at familien ikke kunne betale deres regninger.

Men selv da Prema Selvam fra Indien stod alene med sine tre små børn, mistede hun ikke håbet.

Det var først, da hun blev nødt til at sælge sit hår for at skaffe mad på bordet, at hun gav efter for elendigheden.

Men hvad der efterfølgende skete har inspireret folk overalt i Indien.

Det skriver BBC, der har interviewet kvinden.

Var alene med ansvaret

Før mandens død havde parret besluttet sig for at starte deres eget murstensfirma. Desværre gik planerne i vasken, og da det så allerværst ud, valgte Premas mand at tage sit eget liv.

Derfor måtte kvinden alene stå for at sørge for, at der var nok mad, tøj på kroppen og et tag over hovedet for hende og børnene.

Det klarede hun i en periode ved, at hun tog to af børnene med på arbejde.

- Når jeg tager på arbejde får jeg 200 rupees (svarende til 18 danske kroner), og det er nok til, at vores familieliv kan løbe rundt.

Desværre blev hun syg og kunne derfor ikke tjene nok penge til familien.

- Jeg kunne ikke bære så mange mursten. Og jeg måtte blive hjemme i en længere periode, fordi jeg havde feber.

Hun var syg i tre måneder og i den tid, var regningerne vokset hende over hovedet.

- Min syvårige søn kom hjem fra skole og bad om mad. Så begyndte han at græde af sult.

Prema havde intet tilbage efter sin sygdom.

- Jeg havde ikke en gang ti rupees (svarende til en dansk krone). Jeg havde kun nogle plastikspande.

Måtte sælge det sidste hun havde

Der gik det op for moderen, at hun kunne sælge sit hår.

- Jeg kunne huske, at der var en butik, hvor man kunne sælge sit hår. Jeg tog derhen og solgte al mit hår for 150 rupees.

For det kunne hun få tre pakker ris til hende og børnene.

Der gik dog ikke længe, før familien igen manglede penge.

Det blev så forfærdeligt, at Prema overvejede at tage sit eget liv, men pludselig fik hun hjælp fra uventet kant.

Hjælp fra indsamling

Bala Murugan havde hørt om hendes situation fra en ven, der ejede et murstensfirma. Det ramte ham dybt i hjertet, fordi han selv kom fra en baggrund med absurd fattigdom.

Bala klarede sig ud af fattigdommen og har i dag et firma, der laver grafik til computere.

Han fortalte Prema om sin rejse og aftalte med hende, at han gerne måtte dele hendes historie på sociale medier.

På ingen tid havde de samlet 120.000 rupees ind til familien, og det var nok til at betale det meste af hendes lån fra firmaet, der var gået nedenom og hjem.

Selvom der sagtens kunne være blevet samlet mere ind, sagde Prema stop.

- Hun sagde, at hun selv ville arbejde og tjene resten, fortæller Bala til BBC.

Prema er ved at komme oven på økonomisk igen, men hun er langt fra den eneste inder, der kæmper mod ekstrem fattigdom.

Ifølge World Bank er Indien det andet sted i verden, hvor der bor flest mennesker i ekstrem fattigdom. Det er klassificeret ved, at man tjener under 13 kroner om dagen.