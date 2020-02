Desperat mor ringer til politiet: Kunne ikke give sin baby mad

Opkaldet fik to politibetjente til at rykke ud til kvinden med modermælkserstatning

Shannon Bird, en amerikansk mor til fem, følte ikke, hun havde noget andet valg end at ringe til alarmcentralen, da hun en nat befandt sig i en desperat situation, hvor hun var ude af stand til at give sin nyfødte baby mælk.

På en lydoptagelse, som NBC's søsterkanal KSL TV er i besiddelse af, kan man høre morens samtale med alarmcentralen efter at have ringet '911' klokken 2 om natten 28. januar.

Her fortalte hun grædende, at der ikke længere løb mælk til hendes bryst, så hun kunne amme sin seks uger gamle datter. Og hun havde desuden ikke noget modermælkserstatning at give den lille pige i stedet.

'Har aldrig været i sådan en knibe'

Shannon Bird er blogger og bor i Alpine i Ohio. På Instagram, hvor hun har over 100.000 følgere, deler hun ofte billeder fra sit liv som mor til de fem børn Hudson, Holland, Briton, Brooklyn og London.

I optagelsen fortalte hun til alarmcentralen, at hendes mand er på arbejde, og hendes fire andre børn sov. Derfor var hun nu helt desperat, fordi hun ikke havde noget mad at tilbyde lille London.

'Jeg har ringet til naboer, men der er ingen, der svarer. Jeg har aldrig været i sådan en knibe før. Min mælk er lige bogstaveligt talt tørret ud. Det her er mit femte barn, og det er aldrig sket før', lyder det fra Shannon Bird i opkaldet, hvor hun også fortæller, at hun ikke har modermælkserstatning derhjemme, fordi hun indtil nu har været i stand til at amme alle sine børn.

Heldigvis for den amerikanske bloggermor gav det pote at kontakte ordensmagten med mælkeproblemet. For kort efter dukkede to betjente fra Lone Peak Police op på hendes dørtrin med 3,7 liter mælk.

Nægter at tage imod penge

Foruden lydoptagelsen er KSL TV kommet i besiddelse af optagelsen fra den ene betjents body-kamera viser betjentene banke på hos Shannon Bird og aflevere mælken. Først her gik det op for betjentene, at der var tale om et barn, som var alt for lille til at drikke almindelig mælk.

- Vi stiller det her hos dig. Vi er straks tilbage med noget modermælkserstatning til din baby - hun er nuttet, kan man høre en af betjentene, Brett Wagstaff, sige.

Efter lidt tid er betjentene tilbage hos moderen, der står og vugger sin datter London i favnen.

- Det her er det samme, vi gav til min datter, da hun lige var blevet født, så det giver hende forhåbentlig ikke bøvl med maven, sagde betjenten til moderen og nægtede i øvrigt at tage imod betaling fra hende.

- Jeg havde ikke forventet, at de ville hente det til mig, siger Shannon Bird til KSL TV, og fortæller, at hendes tanke med at ringe til politiet var, at hun måske selv kunne køre i supermarkedet, mens betjente så efter huset, og hendes 8-årige søn kunne holde øje med de resterende sovende børn.

Historien får nu Lone Peak Police Departments talsmand, Dave Ventrano, til at rose de to betjente for deres gode gerning.

- De fleste af os har det her job for at hjælpe andre, og dette var et eksempel på at hjælpe en mor i nød, siger han.

Shannon Bird har efterfølgende lagt flere billeder og videoer fra KSL TV's dækning af hendes historie på Instagram, ligesom hun i sine 'stories' på det samme sociale medie roser mediernes dækning, men langer ud efter de personer, som efterfølgende har henvendt sig til hende og bedt hende 'slå sig selv ihjel'.