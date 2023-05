Desperat redningsforsøg: 19 ud af 20 stemte nej

Går den, så går den. Men den gik ikke, DF.

I cirka 20 kommuner har medlemmer af byrådet fra Dansk Folkeparti ellers stillet forslag om at indføre et alternativ til store bededag for at bevare den som fridag for skolebørn og kommunalt ansatte i deres kommune.

Men ifølge partisekretær i Dansk Folkeparti Steffen Vanggaard, der også er byrådsmedlem i Ikast-Brande Kommune, er forslaget blevet nedstemt stort set alle steder.

- I de fleste kommuner har det været til debat, men det er kun i København, hvor man er kommet et skridt videre med det politisk, siger han til Ritzau.

I Københavns Kommune var der flertal for forslaget. Nu skal det undersøges, hvordan store bededag kan bevares i en eller anden form.

Skal laves en plan

For alle 98 kommuner gælder, at de har skullet forholde sig til, om skoleeleverne fortsat skal have fri på dagen.

Her er mange nået frem til, at skolerne sandsynligvis holder åbent. I stedet rykkes fridagen til en anden dag.

Det gælder eksempelvis i Fredericia Kommune, oplyser Magnus Kudahl Te Pas, der er fagchef for dagtilbud, skoler og fritid i en mail til Ritzau.

- Vi har foreslået børne- og skoleudvalget, at den fridag, eleverne tidligere har haft på store bededag, i stedet skal afholdes den 3. januar 2024.

Samme mønster tegner sig i andre kommuner, som også vil lægge en plan for, hvornår skolerne i stedet skal holde lukket, når store bededag fra næste år bliver en skoledag.

Eksempelvis Randers Kommune, siger vicekommunaldirektør Lars Sønderby.

I Aalborg Kommune er det allerede besluttet at holde skolerne lukket en ekstra dag i sommerferien, mens Aarhus Kommune vil lægge den ekstra fridag i forlængelse af juleferien.