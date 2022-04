Desperat situation i kæmpe millionby

Herhjemme er coronaen nærmest et overstået kapitel, men i Kinas største by tegner billedet sig særdeles anderledes.

For i Shanghai er ikke færre end 25 millioner indbyggere sendt i coronaisolation på grund af stigende smitte.

BBC skriver, at der fredag blev fundet 21.000 positive testsvar, men blot én person blev anset for at være i alvorlig tilstand.

Til grund for, at Shanghai sender millioner af borgere i isolation, ligger, at millionbyen ønsker en politik med nul smittede.

Indbyggerne får lov til at forlade hjemmet, når de skal testes for covid-19. Foto: Aly Song/Ritzau Scanpix

Kun ét måltid om dagen

Millioner af kinesere er altså nødsaget til at bestille mad hjemmefra, da de ikke må forlade husets fire vægge - kun i enkelte tilfælde, når de skal testes for covid-19.

Derfor er leveringstjenester og købmandswebsteder overvældet, og mange mennesker er ved at løbe tør for forsygninger.

Massevis af indbyggere er begrænset til at spise et måltid om dagen.

Gaderne er nærmest tomme i Kinas største by. Foto: Hector Retamal

Nogle må, andre må ikke

De strikse coronaregler i Shanghai betyder, at mange forældre bliver adskilt fra deres covid-19-positive børn.

Shanghai isolerer alle og enhver, der testes positiv for coronavirus. Derfor har myndighederne fjernet forældrene fra deres børn.

Men efter massiv kritik og utilfredshed har millionbyen nu bestemt, at nogle forældre må blive hos deres børn.

The Guardian beretter, at forældrene skal bære masker, spise på et andet tidspunkt end deres børn, undgå at dele genstande med dem og nøje følge alle regler, hvis de skal bo med dem.

I skrivende stund vides det altså ikke, hvor længe indbyggerne i Shanghai skal være i lockdown