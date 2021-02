Desperat situation: Koger sne for at få rent drikkevand

Folk stimler sammen i lange køer foran supermarkeder med tomme hylder. Samtidig er mange begyndt at koge sne for at få rent vand til hjemmet

I den amerikanske delstat Texas kæmper folk for at få rent drikkevand.

En ekstrem vinterstorm har medført omfattende strømsvigt og sprængte vandrør, der har efterladt millioner uden vand.

40 mennesker menes omkommet i det hårde vejr.

Fjerde dag uden strøm: Så vildt er det i Texas

Folk står i lange køer foran supermarkeder i Texas, hvor det er noget nær umuligt at købe rent drikkevand. Foto: Thomas Shea/Ritzau Scanpix

Situationen har skabt stor vrede i flere af delstatens byer, hvor mange står i kø foran supermarkederne for at få vand.

- Jeg har været oppe siden klokken fem. Jeg har været ude på vejene siden klokken seks. Og jeg ved, at klokken er 11.30 nu, men jeg vil sidde her, så længe det kræves. Altså jeg har jo ikke andet valg. Alle butikkerne i mit område er løbet tør for vand, siger Percy McGee i Houston til AFP.

Ifølge Texas Tribune er situationen flere steder så alvorlig, at folk er begyndt at koge sne for at få rent drikkevand.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, erklærede tidligere lørdag delstaten for et katastrofeområde.

Millioner i dyb krise: Senator skrider på badeferie

I Texas har flere sygehuse kørt på strøm fra nødgeneratorer. Foto: Mark Felix/Ritzau Scanpix

Også delstatens hospitaler er pressede af det voldsomme vintervejr. Flere har måttet køre på strøm fra generatorer, og vand er blevet kørt ind for at fylde store beholdere op.

Fredag fik flere hospitaler igen strøm og vand - men ikke alle.

- Systemfejlen har totalt vendt op og ned på alt på skadestuerne - og i vores hjem, siger lægen Natasha Kathuria.

Bidens katastrofemelding betyder, at det føderale USA nu åbner sin pengekasse for texanere, som har brug for hjælp til for eksempel en midlertidig bolig, billige lån eller hjælp til at reparere sin bolig.

Vandmangel og strømsvigt truer Texas under vinterstorm