Desperat vandkamp

På anden uge kæmper husejere midt i Silkeborg en ulige kamp for at holde vandmasserne ude af deres hjem

Vejrguderne tog en fridag i går og trak skyerne bort, så solen kunne få øje på Silkeborg. Men selv om det lugtede lidt af forår, stod den seneste tids højvande fortsat meterhøjt på udsatte steder tæt ved byens søer og vandløb.

På Hostrupsgade midt i byen, hvor Ekstra Bladet for anden gang i denne uge taler med en af de hårdest ramte husejere, Mads Ballegaard, er sandsækken efterhånden blevet husets bedste ven. Torsdag fik den hårdt prøvede mand yderligere en ladning på 200 sandsække. Frit leveret fra det lokale beredsskabscenter.

- Det er da rart med lidt solskin. Men ellers er det dælme en træls omgang, siger Mads Ballagaard. Han bor i søvillaen med hustru og to børn på 10-12 år.

Sand på sække

Siden det våde mareridt begyndte i sidste uge med et uhumsk modtryk op gennem toilet og afløb, er hans vågne timer gået med at forskanse den dejlige, gamle villa ved Silkeborg Langsø bag sandsække og pumpeudstyr.

Flere timer om dagen går med at fylde sandsække op med kommunalt sand. Og med at sende ublide tanker i retning mod inkompetente myndigheder fra nær og fjern.

- Guderne skal vide, at det har regnet meget, men vandet i Gudenåen og de søer, den står i forbindelse med, har jo generelt været stigende i flere år. Også om sommeren.

- Jeg har svært ved at forstå, hvorfor man ikke sørger for, at vandstanden i tørre periode bliver sænket, så der er et spænd at gøre godt med i en periode med megen nedbør.

Staten må hjælpe

- Nu kæmper vi i døgndrift for at holde stand mod al den regn, som er faldet længere oppe i Gudenåsystemet.

- Der er behov for et politisk indgreb oven fra. Staten er nødt til at gribe ind, siger Mads Ballegaard og puster lidt ud mellem to sandsække.

Heldigvis har han mulighed for at arbejde hjemmefra, og det benytter han sig af. Men hovedet er fyldt med alt andet end arbejde.

Fuld fart på vandet

Ved den gamle papirfabrik, hvor Gudenåens vand løber ud i Langsø gennem et bredt stryg og den sluse, som tusinder af kanoturister har benyttet, er der så meget fart på vandet, at der hvert sekund presses næsten 47 kubikmeter igennem.

Altså en vandstråle, som måler en meter i bredde og højde og er 47 meter lang. Hvert sekund!

Forleden målte eksperter fra Aarhus Universitet en vandføring længere nede ad åen på 53 kubikmeter i sekundet.

Alligevel er vandet ved Mads Ballegaards hus ikke faldet en millimeter siden onsdag.

- Tre-fire ugers tørvejr vil hjælpe. Men det er der vist ikke lige udsigt til, siger han.

