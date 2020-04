Desperate erhvervsdrivende: Hjælpen kommer for langsomt

Mere end to uger efter at have ansøgt om krisepakker har mange endnu ikke fået svar fra Erhvervsstyrelsen

Skærtorsdag rundede antallet af ansøgninger til regeringens hjælpepakker mere end 55.000.

Det fortalte Erhvervsminister Simon Kollerup (S) på et pressemøde i Finansministeriet.

Erhvervsministeriet forventer, at hjælpepakkerne vil sikre mindst 100.000 jobs, lød det, men selvom ansøgningerne for længst er sendt, venter mange selvstændige fortsat på både svar og økonomisk hjælp.

Og uvisheden er ikke bare frustrerende. Den kan også ende med at knække nakken på de mange virksomheder, fortæller over 50 selvstændige erhvervsdrivende til Ekstra Bladet.

Fælles for dem er, at de har søgt en af regeringens fem hjælpepakker. Langt de fleste søgte allerede samme dag, det blev muligt, men har siden 25. marts ikke hørt nærmere fra Erhvervsstyrelsen, der står for at godkende ansøgningerne.

Har sendt ansatte hjem med løn

56-årige Jan Carøe Lange har i to år haft virksomheden Aventia Energy, der fra Aalborg rådgiver virksomheder om energiindkøb. Han har sendt tre medarbejdere hjem med fuld løn.

- Vi søgte en time efter, at de åbnede, og det er 16 dage siden nu. Hver gang, jeg ringer til Erhvervsstyrelsen, er svaret, at de arbejder på at løse det, men det kan jeg ikke bruge til noget, fortæller Jan Carøe Lange til Ekstra Bladet.

- Jeg kan ikke blive ved med at have lønudgifter for over 100.000 kroner om måneden, påpeger Jan Carøe-Lange fra Aalborg. Foto: René Schütze

- Regeringen har opfordret os til at holde på vores ansatte i stedet for at fyre dem. Men når jeg ikke aner, om der går to uger eller to måneder, før pengene kommer, så kan jeg ikke blive ved med at forsvare at have lønudgifter for over 100.000 kroner om måneden, tilføjer han.

Mette F: Det går ikke

Statsminister Mette Frederiksen (S) har gentagne gange opfordret bankerne til at 'udvise samfundssind'.

Senest på pressemødet 6. april lød denne besked fra Mette Frederiksen til bankerne:

- Der er for mange eksempler på små erhvervsdrivende, som har svært ved at få den nødvendige kredit, eller som bliver budt alt for høje renter. Den går ikke i den her situation.

Men bankerne lytter ikke til regeringens opfordring, mener de selvstændige, Ekstra Bladet har talt med.

Bankerne har lært af finanskrisen. De bliver ikke målt på at have samfundssind, men på deres bundlinje. De er ligeglade med, om den lille mand lukker, siger Jan Carøe-Lange.

Værtshusejer: Jeg var pisse stolt

Samme kritik kommer fra 30-årige Christopher Falkenstrøm, der ejer værtshusene Piraten i Haslev og Cassiopeia i Skælskør samt HavneGrillen i samme by.

I dag er det kun grillbaren, der har åbent. Værtshusene er lukket som følge af coronakrisen, for som Christopher Falkenstrøm siger, så er der ingen, der 'gider købe en bajer to-go'.

- Jeg er sgu blevet træt af alle de pressemøder. Jeg vil bare have svar på, hvornår hjælpen kommer, siger Christopher Falkenstrøm, der har måttet lukke to værtshuse. Foto: Per Rasmussen

- Jeg var pisse stolt, da trepartsaftalen blev indgået, og vi fik at vide, at man ville holde hånden under os. Tænk hvor heldige vi var i Danmark. Men nu er jeg sgu blevet træt af alle de pressemøder. Jeg vil bare have svar på, hvornår hjælpen kommer.

Kritiserer bankerne

Langt de fleste af Christopher Falkenbergs ansatte er sendt hjem som følge af krisen.

- Jeg har været i dialog med banken om at hæve min kassekredit med 100.000, så jeg kan udbetale løn, indtil krisehjælpen kommer, men banken kræver at se årsregnskaber, lønudbetalinger, huslejeudbetalinger og revision, som var det et lån, jeg skulle tage.

- Hvis du har dit på de rene, hvorfor sender du så ikke bare de dokumenter, banken efterspørger?

- De er helt sikkert i deres ret til at bede om det, men det er jo ikke et lån, jeg skal tage. Det er en helt ekstraordinær situation, vi står i. Det må bankerne også agere efter.

Ministre: Vi vil redde arbejdspladser

På pressemødet i torsdag understregede Erhvervsminister Simon Kollerup, at regeringens mål er, at flest mulige virksomheder og arbejdspladser kommer godt ud på den anden side af coronakrisen.

Jan Carøe Lange mangler hjælp fra regeringen til sin virksomhed under coronakrisen. Foto: René Schütze

Hvorvidt det er muligt, afhænger af om hjælpen snart kommer, siger både Jan Carøe-Lange og Christopher Falkenstrøm.

- Går der yderligere en måned eller to, før hjælpen kommer, så er det lige meget. Så har vi knækket nakken, siger Christopher Falkenstrøm.

Minister: Udbetalingerne er i gang

Erhvervsstyrelsen oplyser til Ekstra Bladet, at de første virksomheder allerede har fået gavn af krisepakkerne. Præcis hvor mange det drejer sig om, kan hverken styrelsen eller Erhvervsministeriet dog oplyse på nuværende tidspunkt.

Ekstra Bladet har spurgt Erhvervsminister Simon Kollerup, til sagsbehandlingstiderne, og til hvornår danskere, der har ansøgt om hjælpepakkerne, kan forvente at få de første udbetalinger.

Simon Kollerup meddeler, at man arbejder på at få pengene ud til dem, der har søgt om hjælp. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

I en mail skriver ministeren:

'Jeg ved, at det er en rigtig svær og usikker tid for mange - ikke mindst for de selvstændige og de små erhvervsdrivende. Derfor har vi også spændt et historisk stort sikkerhedsnet ud under danske arbejdspladser og virksomheder. Erhvervsstyrelsens dygtige medarbejdere knokler benhårdt på at få pengene ud til ansøgerne til hjælpepakkerne i de her dage. Der er allerede udbetalinger i gang.'

Bankerne må vise ekstra velvilje

Ministeren gentager i mailen Mette Frederiksens opfordring til bankerne.

'Vi har i regeringen klart opfordret bankerne til at udvise samfundssind i denne tid. Hvis man går i banken med dokumentation som for eksempel årsregnskaber, ordrebøger eller lignende, som viser, at det stod fornuftigt til inden krisen, så må bankerne også vise den ekstra velvilje, indtil man inden længe modtager kompensation.'

Banker kræver dokumentation

Ekstra Bladet har forholdt Finans Danmark, der er interesseorganisation for bankerne, kritikken.

I en mail udtaler Niels Arne Dam, cheføkonom og underdirektør i Finans Danmark:

’Hjælp som lån og kreditter skal altid gives på forsvarlig og dokumenteret vis. Bankerne vurderer alle indkomne sager, og vil opfordre virksomhederne til at have så mange oplysninger som muligt klar, da det vil lette sagsbehandlingen, siger Niels Arne Dam, underdirektøren.