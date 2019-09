Desperate forældre: Vores datter får tæsk i skolen

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Lise og Lasses datter havde gået i 0. klasse på Rørkjær Skole Urban i Esbjerg nogle måneder, da hun begyndte at komme hjem med blå mærker på kroppen.

Næsten tre år senere bliver den i dag niårige pige stadig udsat for både vold og mobning.

- Vores datter får tæsk i skolen, og hver eneste måned kommer hun grædende hjem. I perioder er det hver uge.

I december måned blev hendes gymnastiktøj kastet i toilettet og blev tisset på.

I januar blev hun ringet hjem fra skole, fordi en lærer mente, at hun var nødt til at få undersøgt sin hånd på skadestuen. Hun var blevet sparket, og læreren var usikker på, om hånden var brækket.

Så sent som fredag kom hun hjem og havde fået en tot hår revet ud af hovedet.

Lise og Lasses datter kom hjem med voldsomme mærker på kinden efter at være blevet slået i hovedet, mens hun var i skole. Privatfoto

Forældreparret står frem, efter Ekstra Bladet søndag kunne fortælle om stigende problemer med vold mod de danske lærere, fordi de også vil have fokus på den vold, der foregår eleverne imellem.

Men trods adskillige samtaler og løsningsforslag med skolen gennem årene sidder familien frustrerede tilbage.

- Jeg føler det som et overgreb, når jeg skal sende hende i skole. Ingen voksne ville finde sig i den behandling på deres arbejdsplads. Men jeg bliver jo nødt til at sende hende derhen. Det er forfærdeligt.

- Hun har lært sig selv at kaste op på kommando. For hvis hun kastede op om morgenen, vidste hun, at hun ikke blev sendt i skole. Hun har været så ked af det, at hun bare har grædt og grædt, siger Lise Thielsen.

Kun snak

Men trods formaninger fra skolen om, at problemet ville blive løst, lever deres datter stadig i en virkelighed, hvor hun er decideret bange for at gå i skole.

- Vi havde hende hos vores egen læge for halvanden uge siden.

- Hun spørger, hvordan det går i skolen, og vores datter fortæller med tårer i øjnene om de her ting. Vores læge er rystet, og hun formidler kontakt til en psykolog.

- Vi ringer til psykologen, som også er meget chokeret. Men hun fortæller samtidig, at hun ikke har bemyndigelse til at gøre noget.

- Hun kan bede skolen om at indkalde til et møde, hvor hun så kan bakke op om, at de bliver nødt til at træde i karakter. Og det er det, vi hele tiden møder. Vi kan blive inviteret på kaffe og få en snak om, at det da er noget skidt. Men der sker ingenting, siger Lise Thielsen.

Skoleleder: Skal kigge på indsatsen Ekstra Bladet har konfronteret skoleleder Steffen Lawaetz med problemerne omkring Lise Thielsens datter: - Jeg vil som sagt ikke kommentere den konkrete sag. Men det er klart, at hvis det vi har gjort, ikke har virket, så skal vi selvfølgelig kigge på, om vores indsats er, som den skal være, siger Steffen Lawaetz. - Lise Thielsen kan se en direkte sammenhæng mellem, når klassen har vikar og forekomsten af vold. Og at der ofte er vikar i klassen. Er det ikke et sted, man kunne sætte ind? – Helt generelt vil vi gerne bruge så få vikarer som muligt. Men vi kan ikke komme uden om at bruge dem. Men moren peger jo på en reel problemstilling. Vi kan ikke levere den samme kvalitet, når vi bruger vikarer, som når vi har det faste personale på. – Hvad skal forældrene så gøre? – Jeg tager meget gerne en dialog med forældrene, hvis de oplever, at der er noget, vi ikke lykkes med. – Hvis de så oplever, at den dialog ikke fører til noget? – Jeg kan kun sige at dialogen skal føre til noget. Vi har en opgave sammen forældrene for at lykkes med det her. Men nogen gange kan det tage længere tid før tingene lykkes, og der må man bare sige, at det er vi ikke færdige med her. Vis mere Luk

Vikarer skaber kaos

Hvis Lise Thielsen selv skal pege på en årsag til, hvornår uroen opstår i klassen, er hun helt klar i mælet.

- Jeg tror, at det går galt, fordi de har rigtig mange vikartimer. Der er virkelig godt styr på eleverne, når de har deres faste klasse-team, som består af tre garvede lærere.

- Men når de er overladt til sig selv i frikvarteret, eller når de har vikar, så sejler det, siger hun.

Familien har planer om at lade deres datter skifte skole, men indtil videre har de ikke fundet et sted, der har plads til hende.

- Vi bor i centrum af Esbjerg, og der er ingen folkeskoler, der har plads lige nu. Hun er også skrevet op til samtlige privatskoler i området.

- Jeg ringer til dem et par gange om måneden, men vi har ikke fundet en plads til hende endnu, siger Lise Thielsen.

Har du oplevet problemer med vold i skolen, så hører vi gerne fra dig.

