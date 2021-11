Dessertkonge er død

Restauratør Ado Campeol, der i italienske medier er blevet kaldt 'tiramisuens far', er død i en alder af 93 år. Det skriver BBC.

Den lækre italienske dessert blev opfundet i Campeols restaurant i den norditalienske by Treviso, hvor tiramisu kom på menukortet i 1972.

På trods af titlen som 'tiramisu-far' var det ikke Ado Campeol selv, der kom på retten. Det var derimod en af restaurantens kokke og Campeols kone, der en dag opfandt retten.

Igennem tiderne har der været debat om, hvem der rent faktisk opfandt desserten. Blevet andet blev det påstået, at tiramisu blev serveret på et bordel i samme by for at øge kundernes sexlyst.

Det skulle dog ifølge BBC være bredt accepteret, at desserten, som særligt er noget for kaffe-elskere, blev opfundet i Campeols restaurant Le Beccherie.

Skete ved et uheld

Ifølge kokken Roberto Linguanotto, der var den ene halvdel af duoen bag desserten, var det faktisk tilfældigt, at retten, vi i dag kender som tiramisu, nogensinde kom til verden.

Linguanotto var i gang med at lave vaniljeis, da han kom til tabe noget mascarpone ned i en skål med æg og sukker. Efter at have smagt på den tilfældige blanding fandt han ud af, at det smagte godt, og fortalte det til Ado Campeols kone.

De to arbejdede videre med retten, hvor de tilførte kaffe og kakao til desserten, der i dag kan fåes på mange restauranter verden rundt.

På Twitter hylder Luca Zaia, præsident af regionen Veneto, hvor Treviso ligger, den afdøde restauratør.

'Treviso mister en stjerne i sin mad- og vinhistorie, der vil skinne i himlen,' skriver præsidenten på Twitter.