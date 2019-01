Det begyndte som en julekalender: Nu er der krisemøde i Tyskland

I Tyskland blev julen ikke så glædelig, som de kunne have ønsket sig.

Ukendte hackere skaffede sig nemlig adgang til personlige oplysninger om flere tyske parlamentsmedlemmer, journalister og kendisser.

Disse oplysninger udgav de dagligt i december som en form for julekalender. Det skriver flere tyske medier fredag, heriblandt Der Spiegel.

Politikere fra stort set samtlige tyske partier er berørte af hackerangrebet. Kun højrefløjspartiet Alternative für Deutschland er gået fri.

Julekalender

Det vides endnu ikke, om der er tale om en enkelt gerningsmand, eller om der er flere personer involveret, men offentliggørelsen af dataen var meget organiseret.

Dagligt sendte Twitter-kontoen i december nye oplysninger ud, og de fortsatte faktisk længere end en traditionel julekalender. Det sidste opslag blev nemlig lavet 28. december, og først 4. januar blev kontoen lukket.

Det vides endnu ikke, hvad motivet for offentliggørelsen var, men den formodes at have politisk karakter.

- Forfatterne vil skade tilliden til vores demokrati og deres institutioner, sagde den tyske justitsminister Katarina Barley efter angrebet.

Personlige oplysninger

Blandt den data, som er blevet lækket på Twitter-kontoen, er meget personlige oplysninger som mobilnumre, kortoplysninger, hjemmeadresser og private beskeder.

Dataen formodes at være samlet over en længere periode og gennem flere hackerangreb med forskellige fremgangsmåder.

Den tyske forbundskansler Angela Merkel har ifølge flere tyske medier ikke selv fået delt personlige oplysninger, men flere breve fra og til kansleren er blevet delt, ligesom et faxnummer og en emailadresse er blevet offentliggjort.

Den tyske cybersikkerheds-enhed indkaldte til et krisemøde fredag formiddag, hvor flere tyske myndigheder deltog. Der skal nu gøres en indsats for at stoppe spredningen af dataen.

Noget af dataen er ifølge Welt enten forældet eller uægte, mens store dele af det dog har vist sig at være reelt nok.