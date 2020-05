Det betyder de nye regler for din sommerferie

- Fra juli vil turismen kunne genoptages under sikre forhold. Vi vil garantere, at turister ikke udsættes for risiko eller medfører nogen risiko for os, har Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, udtalt.

Fra juli vil Spanien kigge på at åbne for grænserne til turister igen. Derfra kan det - måske - være muligt at rejse ind i Spanien.

Frem til 31. august frarådes rejser til Spanien dog af Udenrigsministeriet.