Det bli'r i familien: Sådan bekæmper Brovst butiksdød

1 af 10 Blomsterbørns børn: I årtier har Tage og Annalise Kristensen haft AT Blomster og Havecenter. Og selvom de er hhv. 78 og 74 år, knokler de der stadig sammen med deres børn og barnebarn. - De er bare på ferie lige nu. Det er stadig min mor, der har det sidste ord. Hende har vi mest respekt for, smiler Jannie Poulsen, 55, mens hun og hendes 26-årige datter Malene binder buketter. De har begge hjulpet til, siden de var små. Foto: René Schütze

2 af 10 - Nu cutter vi, og så er vi et par: - Vi er ikke altid lige gode til at lade arbejdet ligge, når vi har fri, men vi prøver. Når vi lukker døren her, så bliver vi nødt til at sige: ’Nu cutter vi, og så er vi et par – ikke kolleger,’ siger Betina Waldhauer, 59, der i ti år har været med i sin mand 61-årige Bo Kølby Nielsens Expert og Punkt1. Foto: René Schütze

3 af 10 Dokument mod uvenskab: De nyslåede SPAR-købmænd brødrene Peter og Andreas Guldhammer, 25, har altid haft det godt sammen, men har helgarderet sig mod potentielle konflikter. - Vi har lavet et go-to-dokument, så vi har aftaler på skrift, hvis vi alligevel skulle blive uvenner over noget, fortæller 28-årige Peter. Foto: René Schütze

4 af 10 Hr. Nielsen har ansat fru Nielsen: - Vin og spiritus er min passion, men siden forrige jul har min kone også arbejdet i butikken. Hun er god til det dekorative, så vi supplerer hinanden fantastisk, siger 58-årige Jens Christian Nielsen fra Hr. Nielsens Specialiteter. Foto: René Schütze

5 af 10 Er ikke mor, far og søn i butikken: - Jeg siger aldrig mor, når vi er her, siger Kasper Hansen, 28. - Nej, her er vi Kasper og Kirsten og Steffen, siger Kaspers mor, 57-årige Kirsten, der sammen med sønnen har Pen & Papir, mens hendes mand Steffen, 58, driver Cykel & Scooterhuset i samme lokale. Foto: René Schütze

6 af 10 Hunden er også med på job: Hos EDC møder man både bomuldshunden Victor og ejeren Morten Brix, 59, og hans kone, 55-årige Gitte. - Vi har altid drømt om at have vores eget sammen. Lige siden vi arbejdede inde i banken begge to, fortæller Morten. Foto: René Schütze

7 af 10 - Vi tænker ens: Jannie Andersen, 47, har drevet byens bodega Caféen i syv år, og da hun slog dørene op til spisestedet Fru Andersen‘s Café ansatte hun sin 40-årige søster Malene Winfeld. - Vi tænker ens mig og min søster, og så kører vi i samme tempo. Foto: René Schütze

8 af 10 Kapitalfond lukkede biksen: - I 2008 solgte jeg min Tøjeksperten til en kapitalfond, og forlod branchen. Men da de lukkede, startede jeg i februar min egen butik, fortæller Lene Juul Christensen, 58, der ejer Herremagasinet Brovst, mens hendes et år ældre storesøster Helle i samme ombæring rykkede sin dametøjsforretning JUUL ind i lokalerne. Foto: René Schütze

9 af 10 Bæredygtig bror og søster: - Man kan godt se på tingene, at vi er i familie, selvom jeg kører mit og han kører sit. Men Jens er bossen, griner Margrethe Hjarsbæk Rasmussen, 40, der laver tøj i uld, mens hendes 44-årige bror Jens laver plankeborde til Designers Garden. Foto: René Schütze