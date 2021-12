Fredag præsenterede Mette Frederiksen efter epidemikommissionens anbefalinger endnu engang ny restriktioner i samfundet for bekæmpe coronasmitten. Stor dele af samfundet skal dermed for anden vinter i træk lukke ned.

Særligt kulturlivet bliver hårdt ramt med en total nedlukning af biografer, spillested, museer m.m., imens der samtidig indføres arealkrav i butikker og restauranter.

Ekstra Bladet tog på gaden for at høre danskernes mening om de nye restriktioner.

Foto: Henning Hjorth

Finn Jensen, 71, Pensionist fra Viby

- Det bliver dødssygt, det gør det altså. Nu har man lige vænnet sig til, at der var åbnet, og sidste år var altså dødkedeligt, siger Finn Jensen, som mener, at smittetallene dog gør de nye restriktioner nødvendige.

Foto: Henning Hjorth

Klaes Søgaard Sørensen, 19, Tjener fra København SV

- Det kommer til at begrænse min hverdag. Det er jo ting, som jeg nyder at bruge min tid og kunne komme ud at opleve ting. Det bliver ubehageligt at blive begrænset igen, siger 19-årige Klaes, der holder sabbatår efter gymnasiet.

- Jeg føler mere klar på det, fordi jeg har prøvet det før, men det er selvfølgelig ærgerligt og ubehageligt, at man skal tilbage til det igen.

Foto: Henning Hjorth

Annegrethe Thingsgaard, 67, Pensionist fra Øster Hæsinge

- Jeg tænker, det er nødvendigt, og derfor synes jeg, at det er okay. Det har faktisk undret mig, at de ikke har lukket ned for større forsamlinger før, fortæller den 67-årige fynbo, der ærgrer sig på de unges vegne, at der kommer endnu en vinter med restriktioner.

- Det er ødelæggende. Os pensionister kan bedre klare det, men jeg synes, det er så synd for de unge og for børnene.

Foto: Henning Hjorth

Steen Sverdrup, 75, og Eva Sverdrup, 74, pensionister fra Holte

- Det er trælst, men det er vel nødvendigt. Det er jo ikke noget, de gør, for at drille os. Det er vel fordi, at man synes, at det er det, der skal til, og at smitten har taget et omfang, som er ved at gå ud af kontrol. Det er da trælst en uge før jul, for fanden da, en gang til!, siger pensionisten Svend.

Også hustruen Eva ærgrer sig over tanken om endnu en større nedlukning af samfundet endnu en vinter.

- Det er surt. Det er synd for dem, der lever af kulturlivet og restaurationerne. De er jo banket ned til sokkeholderne.

Foto: Henning Hjorth

Claus Bach, 42 år, Netværkstekniker fra Roskilde

- For mig personligt gør det ikke så meget. For det meste så er jeg på arbejde. Jeg har et arbejde, hvor jeg ikke skal arbejde hjemmefra. Jeg er heller ikke ret ofte ude at spise eller i biografen. Jeg har mit arbejde, eller så er jeg hjemme med mine børn, men det er selvfølgelig ærgerligt for folk, som bruger det mere.