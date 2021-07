Varmen fortsætter lørdag med at banke ned over danskerne, der kan se frem til en dag med høje temperaturer og en skyfri himmel.

Sådan lyder det fra DMI:

- Det bliver en flot dag, og det bliver solrigt, siger Erik Hansen, vagtchef, DMI.

Fredag ramte termometret 31 grader, men lørdag 'må' man formentlig nøjes med 28 grader.

- Men det bliver en rigtig flot sommerdag, siger vagtchefen.

For dem, der elsker høje temperaturer, handler det dog om at nyde vejret i dag. Fra søndag begynder temperaturerne at falde.

- Søndag bliver det 20-24 grader, og mandag-tirsdag kommer vi ned på 22-23 grader, siger Erik Hansen.

Regnen holder sig dog fortsat på afstand.