Det buldrer og brager i halvdelen af landet

Høje brag og smukke lyn, der flækker morgenhimlen, er, hvad danskerne i den sydøstlige del af Danmark vågner op til lørdag.

- Der er virkelig gang i den i den sydøstlige del af Danmark her til morgen. Det bulder og brager - især på Sjælland, siger vagthavende meteorolog hos DMI, Bolette Brødsgaard.

- Det er en række af tordenbyger med lyn, der ruller ind over landet. I nat gik det vildt for sig i Nordjylland. Tordenbygerne kommer, fordi vi har varmt havvand og et lavtryk liggende over os, og det er en god torden-kombination, forklarer hun.

Bygerne vil herske hele morgenen, hvorefter de tager sig en formiddagspause, inden de vender tilbage midt på dagen - og i aften er det hele overstået.

Temperaturerne vil ligge på 16 til 19 grader.

Varsel

DMI har tidligt lørdag morgen udsendt varsel om kraftig regn og skybrud.

Meteorologen påpeger, at skybruddene, der dagen igennem vil ramme forskellige steder i landet, er ekstremt lokale.

- Vi har fået meldinger fra nogen, der har oplevet at være oversvømmede efter skybrud, mens naboen overhovedet ikke har fået noget vand. Så det er super-lokalt, det vil ramme, siger Bolette Brødsgaard.

God nyhed

Den gode nyhed er, siger meteorologen, at når lørdagens regn og torden er rullet forbi os, så er det slut i denne omgang.

- Søndag vil solen trænge igennem, vejret vil blive bedre og temperaturerne vil stige til omkring 20 grader. Der er ikke tegn til, at det vilde vejr vender tilbage i de kommende dage.