'Det burde teoretisk set være muligt at opnå ligeløn': Så stort er løngabet stadig

Der er stadig ikke ligeløn mellem mænd og kvinder. Problemet ser ud til at være umuligt at løse, mener ekspert. Og det er særligt stort i én bestemt aldersgruppe

Til november er det 45 år siden, at forslaget om ligeløn for mænd og kvinder første gang blev fremsat i Folketinget.

Året efter blev det vedtaget, og siden da har der ved lov været krav om, at mænd og kvinder på samme arbejdsplads skulle lønnes lige for det samme stykke arbejde.

Alligevel er der stadig markant forskel på mænds og kvinders løn. I 2019 tjente kvinderne i gennemsnit 12,7 procent mindre end mændene.

Sanne Udsen, der er forfatter og økonom, forklarer, at der er mange årsager til, at der stadig er problemer med uligeløn mellem kønnene.

Det burde være muligt

Det kommer til udtryk i to lag. Det ene er på det individuelle niveau, hvor lønforskel kan vise sig i direkte forskelsbehandling, selvom vi sjældent siger det højt, mener hun.

Det andet er det mere samfundsmæssige plan, hvor der stadig er forskel på, hvilke uddannelser og erhverv kønnene fordeler sig i.

- Man kan sige, at løngabet har forbedret sig meget, når man sammenligner med bibelsk tid, hvor kvinder tjente 40 procent mindre end mænd. Men det eksisterer jo stadig, og det er svært at se, hvordan vi kommer af med de sidste procenter, siger Sanne Udsen.

- Det burde teoretisk set være muligt at opnå ligeløn mellem mænd og kvinder, men det kræver store ændringer, og det kommer til at tage lang tid. Der er altid et stort efterslæb på den slags, fordi der er så mange ting, der skal rettes ind.

Særligt slemt i en aldersgruppe

Særligt slemt står det til mellem kønnene i alderen mellem 40 og 59 år, viser data fra Danmarks Statistik.

- Man begynder at rykke på karrieren, når man er i 30'erne, men det er også der, hvor mange kvinder er på barsel.

- Så når man når frem til de 40, er der mange mænd, der allerede er forud i forhold til deres kvindelige kolleger.

- Og det fortsætter i de næste par årtier. Der er ikke mange kvinder på toplederposter, fortæller Sanne Udsen.

Sofie Linde genstartede snakken

Debatten om gabet mellem mænds og kvinders løn vender jævnligt tilbage.

Senest da 'X Factor'-værten Sofie Linde til 'Zulu Comedy Galla' udtrykte sin utilfredshed med sin seneste lønsamtale hos TV2, hvor hun bad om at få halvdelen af, hvad dommeren Thomas Blachman tjener.

- Jeg bad ikke om en husbåd, jeg bad om en jolle, sagde hun.

- Vi kan godt lege den leg, at der ikke er forskel på mænd og kvinder. Det kan vi godt lege. Men det er bare ikke rigtigt.

Sundt at tale om forskellen

Skal vi komme problemerne med løngabet til livs, er det først og fremmest nødvendigt at turde erkende, at der faktisk er en forskel på mænd og kvinder, mener Mia Wagner, der er iværksætter og direktør. Og så er hun også kendt som investor i DR-programmet 'Løvens hule'.

- Det vigtige, synes jeg, er, at vi starter med at erkende, at vi ikke har ligestilling i Danmark, siger hun.

Hun mener, at det skal være et fælles ansvar at få bugt med løngabet. Men for den del, der foregår på det individuelle plan, er der nogle ting, kvinder kan gøre for at give sig selv et lønløft.

Det giver hun fem råd til her, der både handler om lønforhandlinger og de udfordringer, kvinder generelt møder på arbejdsmarkedet:

Mia Wagners fem råd til kvinder: Sådan får du en højere løn