Det danske forsvar er først til at indføre grønne fly

Det danske forsvar har som det første i verden anskaffet sig elektriske fly som led i en ny grøn handleplan.

- Forsvarsområdet skal bidrage til den grønne omstilling ligesom alle andre og derfor skal vi selvfølgelig hele tiden udvikle den måde, vi gør tingene på og det materiel, vi bruger, siger Trine Bramsen (S), der er forsvarsminister.

Forsvaret har leaset to enmotors fly af det slovenske selskab Pipistrel. Flyene er emissionsfri, de kan hver have to personer om bord og skal bruges til træning af piloter.

De nye el-fly skal i første omgang bruges i en to-årig forsøgsperiode fra efteråret 2021, hvor brugen af elektriske fly i Forsvaret kan blive prøvet af.

Der går dog længe, før el-fly kan bruges til andet end træning.

- Elflyene kommer ikke til at erstatte vores F35-kampfly. I hvert fald ikke inden for de første rigtig mange år. Men vi kan jo sagtens gøre os nogle rigtigt gode erfaringer, eksempelvis med alt det der vedrører træning og uddannelse, siger Trine Bramsen.

Udbredelsen af el-fly er længere bagud end el-biler, da batterier til el-fly typisk er for tunge.

- Vægten betyder meget for de elektriske fly i forhold til elektriske biler, der vinder mere og mere indpas, siger Casper Børge Nielsen, der er oberstløjtnant, testpilot og ansvarlig for indkøb af fly i Forsvaret.

Forsvaret forventer, at de nye fly kan flyve omtrent 50 minutter per ladning.

Til gengæld støjer el-flyene mindre, og det kan få betydning for naboer til flypladser. De nye el-fly har et lydniveau, der svarer til almindelig tale, og dermed er de stort set lydløse, siger oberstløjtnanten.

Forsvaret vil ikke komme ind på, hvor meget flyene koster, men driften af el-flyene koster en tredjedel af de nuværende fly, siger Casper Børge Nielsen.