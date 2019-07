Det dyre danske sommerland: Djurs er dyrt, men godt

Turisterne og gæsterne i Danmarks forlystelsesparker og sommer-attraktioner i det hele taget skal være rigtigt godt polstret økonomisk, når de tager på udflugt i det smukke, men ofte hundedyre sommerland.

Således også i Djurs Sommerland ved Nimtofte, som i disse uger har højsæson med både danske og udenlandske gæster i tusindvis hver eneste dag.

Flået i ferieland Ekstra Bladet tager temperaturen på det priserne i det danske ferieland. Er de danske turistmål svinedyre eller til at betale? Kender du et dyrt turist-sted, vi skal besøge, så skriv til 1224@eb.dk.

Ekstra Bladet mødte to familier - en svensk og en dansk - med far, mor og to børn og spurgte dem, hvad de mener om prisniveauet i Skandinaviens største forlystelsespark og om, hvad de bruger på et besøg for hele familien.

- Vi synes faktisk, at indgangsbilletterne har en rimelig pris (295 kroner pr. person), fordi de i modsætning til for eksempel Liseberg (forlystelsespark i Göteborg) giver adgang til alle forlystelserne. Til gengæld er maden dyrere her end lignende steder i Sverige, siger Markus Andersson og viser en kvittering 637 kroner for sin og familiens frokost i en pizza- og pastabuffet nær Djurs Sommerlands velbesøgte vandland.

Den 37-årige familiefar fra Växjö i Sverige besøger Jylland for første gang sammen med sin jævnaldrende kone, Frida, og parrets to børn, Maya på 12 og Xander på ti år.

Sådan kan du blive flået i Djurs Sommerland Grænsen for hvornår en gæst i Djurs Sommerland ikke længere har råd til at være med på parkens prisniveau er selvfølgelig forskellig, men for danskere med en 'almindelig' indtægt er smertegrænsen formentlig nået efter et besøg uden selv at have medbragt mad og drikke. Herunder en række eksempler på priser: Indgangsbillet for alle over 3 år: 295 kroner Grillbuffet for voksne :169 kroner (uden drikkevarer) Candyfloss og en halv liter sodavand: 50 kroner Caffé Latte: 34 kroner Normal sodavand: 36 kroner Texas Barbeque-burger menu: 95 kroner Djurs isvaffel med 3 kugler, softice, flødebolle, guf og syltetøj: 55 kroner Vis mere Luk

Bruger over 2000 på en dag

Den svenske familie har på tidligere ferier besøgt sjællandske ferie-attraktioner som BonBon-Land og Knuthenborg Safaripark, og udover at være påpasselige med ikke at lægge for mange impulskøb oven i indgangsbilletterne, frokosten og en is eller to i løbet af dagen, undrer de sig over, at de aldrig før havde hørt om Djurs Sommerland.

- Vi har besøgt Danmark mange gange, men altid Sjælland, og vi anede ikke, at der er så mange steder, der appellerer til en familie som os her i Jylland, siger Frida Andersson.

Familien Andersson fra Växjö i Sverige har netop nydt pizza- pastabuffeten, som kostede dem i alt 637 kroner. - Vi synes mad og forplejning er dyr, men indgangsbillettens pris er bestemt rimelig, siger familien, der har base på en campingplads ved Aarhus. Foto Ernst van Norde

Når dagen er omme i Djurs Sommerland regner Andersson-familien med at have brugt 2000 kroner eller lidt mere.

- På en dag i Liseberg ville vi formentlig have brugt mellem 3500 og 4000 svenske kroner, så selv om mad og forplejning er dyr her, så er det alt i alt ok, mener Markus Andersson.

Billigere end Legoland

Vurderingen er næsten enslydende hos den sammenlignelige danske familie med far, mor og to børn - parret Magnus Mendoza på 29 og Helena Haugstrup på 27 år fra henholdsvis Horsens og Odense og deres to sammenbragte børn, Julian Mendoza på fem og Mira Haugstrup på otte år.

- Det er generelt billigere end for eksempel Legoland, men stadig dyrt nok endda, siger Magnus Mendoza, da Ekstra Bladet møder familien i grillbuffet-restauranten, hvor de hver især betaler 169 kroner, plus drikkevarer.

Magnus Mendoza og Helena Haugstrup med deres to børn, Julian på fem og Mira på otte år, synes godt om konceptet i Djurs Sommerland, selvom det på nogle områder kan være en dyr fornøjelse. Foto Ernst van Norde

- Hvis børnene skal have lavet ansigtsmaling, og vi eksempelvis skal leje et par trækvogne, kan det hurtigt løbe op, men vi er generelt tilfredse med at kunne have en god dag for os alle her for cirka 2000 kroner, plus benzin, siger Mira Haugstrup.

Det danske par har tidligere besøgt Djurs Sommerland, hvor de selv har medbragt mad og på den måde sparet cirka halvdelen af den totale pris.

- Bare det, at man har den mulighed, synes vi rigtig godt om, og vi kan generelt godt lide konceptet her i Djurs Sommerland. Især på en lørdag, hvor der ikke er så mange mennesker som resten af ugen, tilføjer Magnus Mendoza.

Djurs Sommerland havde cirka 11.000 gæster, da Ekstra Bladet besøgte parken lørdag eftermiddag. Fra mandag til torsdag kan det antal være markant højere.

Djurs-direktør: Alle skal have råd

Med 817.000 gæster i 2018 kunne direktør-brødrene, Henrik og Michael B. Nielsen, skrive tjek ud for endnu en rekord i deres mangeårige virke i spidsen for Skandinaviens største forlystelsespark, der samme år havde en rekord-bruttofortjeneste på 158,5 millioner kroner.

Michael B. Nielsen pointerer dog, at der også er mange udgifter forbundet med at have 650 ansatte i højsæsonen - heraf er de 50 fuldtidsansatte hele året - og konstant at forsøge at skabe fornyelse og vækst.

- Vi forsøger at favne bredt og være et sted, alle skal have råd til at besøge. Det mener jeg, vi lever op til med vores madpriser og faciliteter til gæsterne, så de selv kan grille og medbringe egen mad, hvis de foretrækker det, siger Michael B. Nielsen.

Direktør Michael B. Nielsen står sammen med sin bror, Henrik, i spidsen for Skandinaviens største forlystelsespark, og i fremtiden vil den formentlig blive ved med at vokse. Foto Ernst van Norde

Som ejere af flere hektarer land rundt omkring Djurs Sommerland pønser direktør-brødrene på at bygge overnatningsfaciliteter i tilknytning til parken. Desuden er en ny omfartsvej, der letter trafikken til og fra forlystelserne, under opførelse, så alt tyder på, at Djurs Sommerland fortsat har vokseværk også i de kommende år.

- Lokalplanen tillader os at bygge for eksempel hytter og hotel, men jeg kan ikke sige noget mere detaljeret om det, fordi vi simpelthen ikke har planlagt det færdigt endnu, siger Michael B. Nielsen.

