Adskillige danskere er fortørnede over DSB's beslutning om at droppe pladskrav i togene

'Det er da helt vildt dumt af jer. For det første så var det umuligt at finde mundbind, da jeg skulle afsted, og desuden så tror jeg, det er maks halvdelen af passagerne som faktisk vil bruge mundbind.'

Sådan lyder en af mange 1000 undrende kommentarer på Facebook og Twitter i kølvandet på, at DSB netop har meldt ud, at det er slut med pladskrav i togene. Et middel, der blev taget i brug for at undgå overfylde tog.

Men nu kommer kunderne igen til at skulle betale et sted mellem 10 og 30 kroner, hvis de ønsker en pladsbillet i togene.

Meldingen kommer, under 24 timer efter at Kåre Mølbak meldte ud, at han ikke sundhedsfarligt ville kunne anbefale at gå videre med genåbningen af Danmark og iværksætte fase fire.

Ifølge professor i virologi ved Aarhus Universitet Søren Riis Paludan kan det fjernede pladskrav blive problematisk i forhold til smittespredning, fortæller han til Ritzau. Han understreger imidlertid, at det hele afhænger af, om det bliver normalt at tage mundbind på i togene.

- For hvis det gør det, så synes jeg, det er fint nok. Hvis ikke det gør, er det selvfølgelig mere problematisk. Der er i så fald risiko for, at der kan komme en øget smittespredning, siger han.

Her kan du se nogle af kritiske kommentarer på Twitter:

Forstår det ikke

Også SF og Konservative undrer sig over timingen, og SF's transportordfører, Anne Valentina Berthelsen, kalder det utidigt.

- Hvis alle havde mundbind på, når de kørte med bus og tog, var kravet om pladsbillet måske overflødigt.

- Men anbefalingen om mundbind er foreløbig kun en anbefaling, og det er indtil videre alt for få danskere, som har taget den til sig, skriver hun på Facebook.

Per Larsen, sundhedsordfører for De Konservative, stiller sig på Twitter ligeledes uforstående over for DSB's beslutning.

- Anbefaling om mundbind blev indført, fordi det i myldretiden kan være svært at holde afstand. Nu fjerner DSB det krav, som sikrer mod overfyldte tog - og som sikrer, at passagererne holder afstand. Hvorfor?

- Derfor spørger jeg nu ministeren om, hvorvidt dette er sundhedsmyndighedernes anbefaling - og hvordan DSB vil sikre mod overfyldte tog, hvor borgerne ikke kan holde afstand, skriver han på Twitter.

DSB's ændring er kommet, efter at Sundhedsstyrelsen fredag ændrede anbefaling af brugen af mundbind.

DSB: Holder os til anbefalingen

Ekstra Bladet har talt med Tony Bispeskov, der mener, at de blot holder sig til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

- Vores dialog går via Transportministeriet. Det er dem, der regulerer dialogen med Sundhedsstyrelsen, og nu holder vi os til deres anbefaling om, at man skal bruge mundbind, siger Tony Bispeskov.

- Men kan du ikke godt forstå, at folk nu er nervøse for tæt pakkede tog?

- Det nye er, at man skal være indstillet på at bære mundbind. Det er vigtigt at sige, at når Sundhedsstyrelsen melder noget ud, så er det vigtigt for os, at vi læner os op af deres anbefaling, siger Tony Bispeskov.

- Hvad vil I så gøre for, at alle kan få et mundbind?

- Vi sælger mundbind enkeltvis i 7-Eleven, og vi gør alt, hvad vi kan for at sørge for, at der er nok til alle, siger Tony Bispeskov.