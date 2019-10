- Det er desværre ikke alle, der er så heldige som mig

KATASTROFAL KARTOFFELHØST: Rekordstore mængder nedbør får mange kartoffelavlere til at frygte for høsten - Søren Amstrup-Jensen skal dog nok nå i mål, siger han

Plørede, mudrede marker især i Nordjylland har gjort årets kartoffelhøst til lidt af en gyser rundt omkring blandt landets cirka 1500 kartoffelavlere. De rekordstore mængder nedbør - der er allerede faldet, hvad der omtrent svarer til et helt års mængder vand fra oven - betyder, at den ellers så attraktive afgrøde mange steder drukner og aldrig bliver taget op.

Heldigvis er landmand og kartoffelavler igennem 33 år Søren Amstrup-Jensen sluppet nådigt med sine 40 hektar marker ved hans gård Bolund nær Brædstrup mellem Horsens og Skanderborg.

- Vi skal nok nå i mål og få det hele op, men det er desværre ikke alle, der er ligeså heldige som mig, siger den 70-årige kartoffelavler på årets sidste 'kartoffelferiedag', som for en sjælden gangs skyld har været tør og ganske lun med 14-15 grader.

Det er dog formentlig ikke mange skolebørn, der som i gamle dage har brugt efterårsferien - deraf udtrykket kartoffelferie - på at hjælpe med at få årets høst i land. Ikke kun fordi vi skriver 2019, og landmændene har moderne maskiner til at gøre det grove arbejde, men også fordi jorden mange steder er så våd, at kartoflerne ikke kan tages op.

- Jeg tror, at mange avlere er rigtig glade for vejrudsigten, som forudser tørvejr i de kommende dage. Det øger da i det mindste chancen for, at høsten lykkes noget bedre end frygtet mange steder, siger Søren Amstrup-Jensen.

I mudder til knæene

Produktionen af stivelseskartofler har været støt stigende den seneste halve snes år, og omkring 95 procent af kartoflerne eksporteres og bruges både til fødevare-, medicin- og papirindustrien.

En af årsagerne til afgrødens popularitet er de gode indtjeningsmuligheder, men ifølge Søren Amstrup-Jensen er der også avlere, som dyrker kartofler på jord, som er tæt på at være uegnet til formålet.

- Jeg har selv sørget for at få høsten hjem på de af mine jorder, der ikke er så sandede. Den sandede jord er nemmest at tage dem op fra, og derfra mangler vi stadig at høste, men det er jeg ikke nervøs for, siger Søren Amstrup-Jensen, der høster 2000 ton kartofler om året.

En opsamler fyldt med kartofler vejer 10 ton, så det er ikke overraskende, at mange kartoffelavlere har svært ved at køre med deres maskiner på de mudrede marker. Foto: Anita Graversen

Formand for Danske Kartofler, Carl Heiselberg, er ikke så heldig som Søren Amstrup-Jensen.

- Jeg har lige måttet give op. Vi kunne hverken køre eller gå på en af mine marker. Jeg sank selv i mudder til knæene, siger Carl Heiselberg, der har et landbrug ved Vojens i Sydjylland med 250 hektarer marker til kartoffelavl.

Tørvejr, tørvejr, tørvejr

Kartoffel-formanden ærgrer sig selvfølgelig både på egne og kollegerne vegne over de ufremkommelige marker, men han hæfter sig optimistisk ved, at vejrudsigten for den kommende uge lover forholdsvis stabilt, tørt vejr.

- Får vi flere tørvejrsdage i træk, vil vi forsøge at køre om natten også, siger Carl Heiselberg, der håber, at der går længst mulig tid, inden den første nattefrost sætter ind.

Søren Amstrup-Jensens dyre og tunge produktionsmaskiner cirka 100 kilometer nordligere i Jylland er ikke under så stærkt tidspres.

- Vi har været en solstrålehistorie den seneste halve snes år, men risikoen for, at det ikke fortsætter sådan i år har nok aldrig været større.

- Men med tørvejr, tørvejr, tørvejr vil mange forhåbentlig overvinde problemerne, siger Søren Amstrup-Jensen.

***

Stabilt vejr på vej

Det må være sød musik for kartoffelavlere at lytte til Anja Bodholdt fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI. Den vagthavende meteorolog kan nemlig se tørt, stabilt vejr nå frem til Danmark i den kommende uge.

- Mandag kommer der endnu et regnvejr op over landet fra syd, men vi taler om beskedne mængder nedbør i størrelsesordnen fra to til fem millimeter, siger Anja Bodholdt til Ekstra Bladet.

Til gengæld er der tørvejr i sigte tirsdag og onsdag, mens der torsdag kan komme regn visse steder, men i ganske begrænsede mængder.

- Et højtryk giver os, hvad man godt kan kalde stabilt vejr med forholdsvis lune dagtemperaturer på 12-15 grader. Torsdag kan vi endda komme op på 16-17 grader, tilføjer den vagthavende hos DMI.

Alt i alt venter således en ganske lun uge for årstiden med relativt rolige vindforhold og kun lidt regn.