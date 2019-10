Danske folkeskolelærer risikerer aldrig at komme tilbage til deres arbejde, når de har været udsat for vold. Sådan lyder det fra Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening i forbindelse med kongressen for Danmarks Lærerforening.

Artiklen fortsætter under boksen

Gennem de seneste uger har Ekstra Bladet beskrevet, hvordan fysisk og psykisk vold er en del af hverdagen på en lang række skoler.

I flere tilfælde har det været så alvorligt, at Arbejdstilsynet har givet skolerne påbud om at få sikret lærernes sikkerhed og arbejdsmiljø.

Problemerne nikker lærer-formanden genkendende til:

Grænseoverskridende

- Vi får rigtig mange henvendelser fra medlemmer, som for eksempel har været udsat for, at en elev slår eller sparker. Det er enormt grænseoverskridende. For nogle af vores medlemmer betyder det, at de aldrig kommer i gang igen, siger han.

Men også når talen falder på de elever, der mobbes, uden at lærerne har tid eller ressourcer til at sætte ind overfor mobningen, er situationen alvorlig. Derfor efterspørger Anders Bondo Christensen mere tid til at styrke relationen mellem lærere og elever:

Artiklen fortsætter under boksen

Ekstra Bladet Special er et kvalitetsstempel. Det er et nyt varemærke for vores allerbedste og mest grundige journalistik. Jeg synes, du skal læse med. I denne Special-serie sætter vi fokus på vold på danske skoler. Det er et kæmpe problem. Poul Madsen, ansvarshavende chefredaktør

- I forbindelse med skolereformen steg elevernes timetal med 36 procent.

Kræver tid

- Vi skal mindske presset på eleverne. Og så skal der fokuseres meget mere på relationen mellem lærer og elever. Det er nøglen til at bringe antallet af konflikter ned. Det kræver tid og stabilitet.