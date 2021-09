'Det er et brud i vores velfærdssamfund'

Ekstra Bladet er taget til RUC for at tale med fremtidige dimittender om reformpakken

4000 kr. mindre i dagpenge til nyudannede dimittender. Det er et af tiltagene i regeringens nye reformpakke.

Antallet af færdiguddannede dimittender er nemlig fordoblet de seneste 10 år. Og det vil regeringen gøre noget ved.

- Et arbejde og forsørge sig selv er og skal være en grundlæggende værdi i det danske samfund, lød det fra Danmarks Statsminister, Mette Frederiksen, til pressemødet.

Ekstra Bladet tog ud til RUC for at høre fremtidige dimittender, hvad de tænker om regerings reformpakke.

Ellen Nygaard er 26 år, hun bor i Trekroner og læser Virksomhedsledelse på RUC.

- Hvad siger du til 4000 kr. mindre i dagpenge, når du er færdig med at studere?

- Jeg bryder mig ikke om idéen. Når man er færdig med at være studerende, kommer der jo en masse ekstra udgifter på, som gør det dyrere at leve. For eksempel kan du ikke bo i studiebolig mere.

- Vil 4000 kr. mindre i dagpenge motivere dig til hurtigere at få et arbejde?

- Det er ikke dagpenge som er min motivation. Det er det med, at man skal føle, at man har gang i noget.

- Er det vigtigt, at man finder et job så hurtigt som muligt efter endt uddannelse?

- Både ja og nej. Hvis man er klar til arbejdsmarkedet, skal man bare gøre det. Men hvis man er drænet efter studie, skal man have plads til at køle ned.

- Hvis du ikke kan få et arbejde efter endt uddannelse, er du så villig til at tage et arbejde som for eksempel rengøringsassistent?

- Ens arbejdsgiver kan jo godt se, at man er færdiguddannet fra universitetet, så hvorfor skulle de hyre en som rengøringsassistent?

Bastian Winther er 27 år gammel, han bor i Roskilde, og han læser Humanistisk Teknologisk Bacheloruddannelse på RUC.

- Hvad siger du til 4000 kroner mindre i dagpenge, når du er færdig med at studere?

- Det er urealistisk. Vi er nødt til at supplere SU'en med lån eller arbejde. Så hvis vi mister ting som for eksempel studieboligen, er det økonomisk urealistisk. Det er simpelthen et brud i velfærdssystemet. Jeg har selv arbejdet som leder i Netto, og jeg kunne aldrig finde på at ansætte en færdiguddannet akademiker.

- Vil 4000 kr. mindre i dagpenge motivere dig til hurtigere at få et arbejde?

- Tværtimod. Jeg ville få stress, så jeg ville få endnu sværere ved at finde et arbejde.

- Er det vigtigt, at man finder et job så hurtigt som muligt efter endt uddannelse?

- Det er vigtigt. Men på grund af det faglige. Vi skal dele den nye viden ud.

- Hvis du ikke kan få et arbejde efter endt uddannelse, er du så villig til at tage et arbejde som for eksempel rengøringsassistent?

- Ja, hvis jeg har været arbejdsløs i to år. Men det ville ikke være fedt, og jeg ville være en dårlig medarbejder.

Ditte Stage Kroman er 23 år gammel. Hun bor i Roskilde og læser Socialvidenskab på RUC.

- Hvad siger du til 4000 kr. mindre i dagpenge, når du er færdig med at studere?

- Jeg synes tit, det går ud over de studerende. Vi kan jo ikke længere bo i studiebolig, så hvordan kan vi have råd til en bolig?

- Vil 4000 kr. mindre i dagpenge motivere dig til hurtigere at få et arbejde?

- Nej det ville bare blive en stressfaktor. Vi vil jo gerne have et arbejde.

- Er det vigtigt, at man finder et job så hurtigt som muligt efter endt uddannelse?

- Det er vigtigt, at du får et job, som passer til dine kompetencer.

- Hvis du ikke kan få et arbejde efter endt uddannelse, er du så villig til at tage et arbejde som for eksempel rengøringsassistent?

- Det kunne jeg nok godt. Men jeg synes, det er et problem, at det er nødvendigt.