- Det er et helt nyt liv, altså.

Sådan lyder det fra Anne Dorthe Themsen, når man spørger, hvordan det er gået hendes familie, siden hun i april sidste år stillede sig frem i Ekstra Bladet og bad til, at Sundhedsstyrelsen ville ændre sine retningslinjer for mundbind.

Dengang fortalte Ekstra Bladet historien om Anne Dorthe Themsen og hendes alvorligt syge søn, Albert. Han manglede begge nyrer og var derfor en af de sårbare danskere, som kunne risikere at udvikle voldsommere symptomer og i værste fald komme i livsfare, hvis de blev smittet med coronavirus.

Alligevel nægtede sundhedspersonalet at bruge mundbind eller visir, når den dengang toårige dreng skulle have taget blodprøver.

Da Ekstra Bladet i sin tid besøgte familien, var det med god afstand, og fotoene blev taget uden for huset. Familien var nemlig i isolation for at mindske risikoen for smitte med corona. Det er de i høj grad stadig her over ni måneder senere. Arkivfoto: Per Rasmussen

Kæmpe lettelse

Anne Dorthe Themsens bøn blev hørt. Allerede en dag efter, at Ekstra Bladet bragte artiklen om Albert, ændrede Sundhedsstyrelsen kurs og begyndte at anbefale ansigtsmaske eller visir til personale i sundhedssektoren.

- Det var en kæmpe lettelse. Før var det så stressende, når vi skulle afsted for at have taget blodprøve, og jeg havde altid ondt i maven. Det har jeg ikke mere, fortæller Anne Dorthe Themsen.

Og det var ikke kun Anne Dorthe som undrede sig. Hos familien her i Odsherred kommune blev værnemidlerne nemlig også først taget sent i brug.

Og i dag er alt anderledes. Mundbind er obligatoriske i offentlig transport og på alle offentlige indendørs områder, og det synes næsten utænkeligt, at det engang var en kamp at få personalet til at tage værnemidler for munden, inden de skulle stikke Albert med nålen.

- Dengang var det jo sådan, at bare man nævnte mundbind, så kiggede folk på en, som om man var faldet ned fra Mars, ler Anne Dorthe Themsen.

I dag har Albert langt højere livskvalitet. I september fik han nemlig transplanteret sin fars nyre. Nu håber den lille familie bare, at de snart kan blive vaccineret. Arkivfoto: Per Rasmussen

En helt anden

Synet på mundbind er ikke det eneste, der har ændret sig siden foråret. Albert har nemlig langt om længe fået sig en ny nyre.

- Det er fantastisk. Albert er tre år nu, og der er sket helt vildt meget, efter at han blev opereret, fortæller den glade mor.

- Nu løber han rundt og er nærmest også begyndt at snakke. Det er som om, et rullegardin er blevet hevet op for ham. Han er en helt anden dreng.

Selvom den lille familie stadig lever i delvis isolation for at mindske risikoen for coronasmitte, ser hverdagen altså lysere ud end under forårets første bølge af pandemien.

Men Alberts forældre har stadig en bekymring, der fylder: de håber inderligt, at de snart får tilbudt en vaccine.

Sundhedsstyrelsen har inddelt befolkningen i kategorier efter, i hvilken rækkefølge de kan forvente at blive vaccineret.

Alberts forældre tilhører umiddelbart kategori 6. De kan derfor, ifølge Sundhedsstyrelsens vaccinekalender, regne med at være færdigvaccineret ved udgangen af april måned, hvis altså der ikke opstår forsinkelser.

- Det ville give en del ro, hvis vi blev vaccineret. Albert tager immundæmpende medicin efter transplantationen, så han risikerer stadig at blive meget syg, hvis han får corona, siger Anne Dorthe Themsen.

- Og hvem skulle passe ham, hvis vi gik hen og blev smittede?