Det er for skod: Kender du smøgtyven?

Det er sjældent, at folk er vildt begejstrede for at samle cigaretskodder op fra jorden.

Men det har en kampagne fra Aarhus Kommune i den grad fået vendt på hoved.

Det lyder positivt, men det er det faktisk ikke.

Aarhus Kommune håber på at få sine kæmpeskodder igen. Foto: Aarhus Kommune

- Vildt ærgerligt

Kommunen har lånt 23 kæmpe cigaretskodder af Miljøministeriet. De vejer hver især i omegnen af 20 kilo.

I juni fik de plads centrale steder i Aarhus by for at få folk til at smide deres cigaretskodder i skralderen.

Det har dog medfødt, at nogle langfingrede borgere har valgt at tage de halvtunge skodder med sig.

- I de første to måneder fik de lov til at stå. Men så pludselig i august forsvandt størstedelen af dem. Det er da vildt ærgerligt, siger projektmedarbejder for Ren By Aarhus Rikke Lindvald til TV2 Østjylland.

Aarhus Kommune giver 'frit lejde' til at aflevere skodderne tilbage. Foto: Aarhus Kommune

'Frit lejde'

Derfor efterlyser kommunen skodderne, som åbenbart er røget i svinget.

'18 af vores kæmpeskodder er på mystisk vis forsvundet fra det aarhusianske bybillede.'

'Tag fat i renby@aarhus.dk, hvis du falder over et af vores kæmpeskod – eller måske er kommet til at tage et af dem med hjem fra byen i en 40-hestes brandert. Der er frit lejde. Promise,' lyder opfordringen fra kommunen i et opslag på Facebook.

Ifølge TV2 Østjylland er et af skodderne vendt tilbage til kommunen.

Til Ekstra Bladet oplyser kommunen, at kommunen i løbet af weekenden har fået en henvendelse fra en borger, som vil aflevere et skod tilbage, som på mystisk vis er havnet i vedkommendes hjem.