Det er fuldstændig vanvittigt: Han fløj til bageren i et badekar

To tyske tvillingerbrødre har opfundet et flyvende badekar - de tog først en prøvetur i en gymnastiksal, før den ene bror fløj til bageren i sit flyvende badekar - se de utrolige videoer her

I ovenstående video ses det utroligt vanvittige øjeblik, hvor tyskeren Philipp Mickenbecker overrasker alle i den lille tyske landsby Herzberg, da han beslutter sig til at flyve til bageren i et flyvende badekar, som han selv har opfundet sammen med sin tvillingebror Johannes.

De ekstremt kreative brødre, der har deres egen facebook-side under navnet 'The Real Life Guys', viste ved begivenheden deres sidste opfindelse frem, da det propel-drevne badekar lettede fra en indkørsel i byen og fløj hen over gader og marker for at ende flot og præcist på en parkeringsplads foran landsbyens lille bager.

Her steg Philipp Mickenbecker ud af sit flyvende badekar og gik ind til bageren for at købe sig en sandwich, mens de nysgerrige og måbende beboere tog billeder af det flyvende badekar.

Den utrolige flyvning fandt sted i slutningen af december måned 2017. Men brødrene havde allerede kort tid før afprøvet deres flyvende badekar i den lokale gymnastiksal, og her gik alt også efter planerne.

Det skriver både den tyske avis Bild, Caters og Daily Mail.

Her er Philipp netop landet foran bageren, hvor han købte en sandwich. (Foto: Caters)

Det flyvende badekar har i øvrigt en kapacitet til at være luftbåren i seks minutter. Det betyder faktisk, at selv om det lykkedes for Philipp at flyve hen til bageren, mangler der stadigvæk lidt opfindsomhed med henblik på at skaffe benzinplads nok i flyet til også at flyve tilbage igen.

Det flyvende badekar er i øvrigt ikke til salg, men brødrene har joked omkring, at de næste gang vil lave en flyvende cykel.

- Før vores drone lettede, var der ingen, der troede på, at den faktisk kunne flyve. Og da det flyvende badekar pludselig svævede flot i luften, kunne folk ikke tro deres egne øjne, siger Johannes til Caters og tilføjer:

- Vi kunne sagtens have fløjet højere op i luften, men det må man ikke ifølge loven. Mange af vores fans på de sociale medier troede, at det ville ende med brækkede ben og arme. Vi har nu fløjet i verdens første bemandede flyvende badekar. Det er sgu fantastisk, siger Johannes.