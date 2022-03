De stigende energipriser kan mærkes overalt i Danmark. Ekstra Bladet var i Kolding for at høre, hvordan danskerne tackler den nye hverdag

Det er blevet dyrt at være dansker.

Forbrugerpriserne er på under ét steget med 4.8 procent fra februar i fjor og til februar i år.

Det er den højeste stigning siden 1989.

Det er noget, som danskerne i trekantområdet kan mærke, og flere af dem Ekstra Bladet snakkede med, er begyndt at tilrettelægge deres hverdag de nye, høje priser.

Hvis du vil have gode råd til de stigende priser, så klik her.

Thomas Frydensbjerg, 50, Hedensted

- Hvordan har du det med de stigende energipriser?

- Jeg synes, det er træls, men det er en lille pris at betale for at få Putin ned med nakken.

- Gør du noget for at spare i hverdagen?

- Helt generelt prøver vi at skære ned for at køre bil. Men vi sparer ikke på varmen - så galt er det ikke kommet endnu.

- Jeg cykler på arbejde, men min kone har lidt længere, så hun er nødt til at køre. Så det påvirker os begge to med de stigende brændstofpriser.

Kenneth Andersen, 51 år, Esbjerg

- Jeg har det ikke godt med de her stigende priser. Lønnen stiger jo ikke samtidig, og det er jo et problem.

- Gør du noget aktivt i din hverdag for at undgå en kæmpe regning?

- Jeg gør ikke på nuværende tidspunkt. Men jeg følger med i det, og jeg kommer til at gøre noget, hvis det bliver værre.

Niels A. Winther Petersen, 83 år, Kolding

- Vi bor, hvor der er fjernvarme, så vi har ikke så stort et problem som mange andre. Vi har dog et sommerhus i Juelsminde, som vi kører til, men det er ikke noget økonomisk problem for os.

- Men nu her suser vi ikke af sted med bilen efter ingenting, men tænker over at samle sammen og kører efter det hele på en gang.

Adela Dyrberg Andersen, 38 år, Esbjerg

- Jeg er træt af prisstigningerne. Det er helt vildt, når man skal tanke sin bil. Vi har ikke fået vores opgørelse på varmeregning endnu, så der må vi se, hvad der sker.

- Gør du noget aktivt for at spare?

- Jeg giver min mand el-cyklen og sætter autopilot på bilen. Så tænker jeg over ikke at gasse for meget op. Før kunne jeg godt køre de der 133 kilometer i timen - nu kører jeg ikke mere end 120.

Yakup Kayis, 35 år, Vejle

- Vi har naturgas, og det er steget med cirka 40 procent. Vi har fået en ekstra regning på omkring 5500 kroner.

- Vi har slukket for alt gulvvarme og radiatorerne kører på lavt blus derhjemme nu. Vi prøver at holde os varme på andre måder.

- Har du overvejet andre alternativer end naturgas?

- Der er kommet nogle tilbud ind ad døren på fjernvarme. Jeg er sikker på, at de 50.000 kroner godt kan betale sig nu. Så for os er det under kraftig overvejelse at skifte.

Dorthe Nielsen, 53 år, Løsning

- Jeg synes, det er helt vildt, som priserne farer af sted, men jeg synes også, det er helt forfærdeligt, hvad der sker i verden lige nu.

- Nu har jeg ingen bil, så jeg tænker meget over, hvor meget lys jeg har tændt derhjemme. Tit overvejer jeg, om en lampe kan skiftes ud med et stearinlys.

