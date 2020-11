Det er ikke bare syv kommuner – det er hele Nordjylland

Det bliver en svær tid for Nordjylland de kommende uger. Her gælder det ikke kun de syv kommuner

Aalborg er ikke ramt af samme nedlukning som deres nabokommuner. De nye restriktioner gælder Vesthimmerland, Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt og Thisted, mens Mariagerfjord, Morsø, Rebild og Aalborg går fri.

Dog er der mange på gaden, som har en stærk tilknytning til de lukkede kommuner. For nogle er tilknytningen mere presserende end hos andre.

Termin i perioden – min mor skulle have passet



Michael og Rikke Frøsig venter sig en dreng, og det kan være hvert øjeblik.



- Jeg har termin nu her, og det var egentlig min mor fra Vesthimmerland, som skulle have passet det to andre børn, vi har, siger Rikke Frøsig, som står så flot med sin højgravide mave.

- Nu tror jeg, at det bliver enten mine forældre eller nogle venner. Mine forældre bor godt nok i Ribe, så der er lige to timers kørsel, hvis de skal komme. Vi skal dog nok få det løst, siger Michael Frøsig, der må håber, at konen så ikke føder på rekord tid.

Selvom parret er tvunget til at tænke alternativt, er det faktisk mormoren, de har mest ondt af.

- Ja, altså vi har fuld forståelse for nedlukningen og bakker det op. Jeg tror, det er mest ærgerligt for min mor, som ikke kommer til at se sit barnebarn de første par uger andet end igennem en skærm, siger Rikke Frøsig.

Svigerforældrene er på pause for en stund

Mette Vesterhaab fra Nørholm er ude og lufte sin tre måneder gamle baby. For hende betyder de nye restriktioner, at hun ikke kan se børnenes farmor og farfar - og de ikke kan se dem. De bor nemlig i Jammerbugt kommune, der er en af de ramte kommuner.



- Mine svigerforældre bor i Fjerritslev, og vi bruger dem til børnepasning og bare hygge. Så det er meget ærgerligt, at vi ikke kan det de næste uger.

Og bekymringen strækker sig faktisk længere end de kommende uger.



- Vi skal også holde jul med dem i år, så jeg er egentlig mest bekymret for, at det strækker sig hen over julen. Det vil være så øv.

Trods det, er Mette og hendes familie helt sikkert nogle af dem, som ikke kommer til at bryde Mette Frederiksens anbefaling.

- Jeg kunne ikke finde på at køre ind i kommunerne. Vi er meget pligtopfyldende, og jeg tænker også, at man bliver nødt til at tage det alvorligt, hvis vi alle sammen skal hurtigt igennem det. Ellers forlænger vi bare processen.

Tvivler på effekten

Selvom det hverken er kommende fødsel eller svigerforældre, der er på spild, så er Jesper Jervild fra Aalborg også træt af de strammede restriktioner i Nordjylland.

- Vi har et sommerhus i Blokhus, og vi er ret ofte deroppe. Faktisk rigtig, rigtig meget. Vi havde også planer om at være deroppe meget af november og generelt meget af vinteren. Men nu må jeg bare lige derop for at slukke for vandet.



Jesper og familien kommer til at overholde restriktionerne, men han har sin tvivl om effekten.

- Jeg kan ikke se, hvordan jeg kan smitte. Hvis jeg sætter mig i min egen bil, kører direkte til sommerhuset og bliver på matriklen kan der vil ingen skade ske. Dog respekterer jeg selvfølgelig dekretet fra Kim Jung Frederiksen og bliver selvfølgelig væk derfra.

