- Det er ikke godt

- Det er noget rigtig skidt, fordi vi dag for dag mister omsætning, mens huslejen stadig skal betales. Og vi kan jo ikke bare sælge alt udstyr for at kunne få bistandshjælp.

Ronni Froberg er tatovør og næstformand i Dansk Tatovør Laug. Han har netop modtaget beskeden fra statsminister Mette Frederiksens (S) pressemøde om, at hans virksomhed skal lukke fra i morgen klokken ti.

Egentlig har han fuld forståelse for, at det er nødvendigt, fordi han er tæt på kunderne. Men han gruer for konsekvenserne.

Indtil nu har det været en god forretning, og han har ikke drømt om, at han skulle være arbejdsløs. Derfor har han ikke forsikret sig gennem en a-kasse.

- Jeg har en kone og to børn. Jeg kan ikke lige overskue, hvad vi gør.

- Jeg har et hus, men jeg håber ikke, at jeg skal sælge det. Jeg har aldrig været arbejdsløs, så jeg ved ikke, hvordan man gør, eller hvordan jeg er stillet, fortsætter han.

Har måske til en måned

Hans butik ligger i Viby Centret ved Aarhus, hvor han allerede nu har fået at vide, at han ikke skal regne med, at huslejen kan sættes ned. Han har kontaktet banken, som har sagt, at den vil kigge positivt på en kassekredit.

- Nu beder de os om at lukke, inden der er en pakke. Det er jeg overrasket over. Jeg havde virkelig håbet, at de først ville have lavet en pakke. Det hjælper intet kun med udskydelse af moms og skat. Så lukket vi stort stort alle sammen, siger han.

Håber på sygedagpenge

Han fortæller, at mange af medlemmerne i lauget ikke har nogen ansatte. Derfor er det lønnen til dem selv, de har brug for, og det får de ikke hjælp til med den første pakke. Derfor håber Ronni Froberg, at der kommer hjælp. Hurtigt.

- Det er helt akut. Terminen falder til den første. Jeg ved ikke, hvordan de andre forretninger har det, men jeg kan måske køre en måneds tid. Jeg har kontaktet banken for at høre, om jeg kan få kredit. Men de penge skal også betales tilbage. Jeg har set forskellige forslag. De bedste forslag, jeg kan se er at man måske kan få noget sygedagpenge, for så har vi jo til huslejen.