Det er ikke slut endnu: Her kan der komme mere kraftig regn og skybrud

Den forgangne uge har i flere dage budt på vejr, der for en stund kunne sende tankerne tilbage til den bedste sommer i mands minde, hvor der i månedsvis nærmest ikke var en sky på himlen.

Men ugen sluttede til gengæld også med en venlig påmindelse om, at det altså er Danmark i september, vi befinder os i.

Således har særligt store dele af Jylland i løbet af fredagen fået store mængder vand, hvor det ifølge DMI's borgervejr blandt andet er blevet til over 60 millimeter på Herning-egnen og 56 millimeter i Hvolris mellem Viborg og Hobro.

Byger efter byger

Men trængslerne i det nordvestjyske er langt fra overstået.

Således har DMI fredag aften udsendt en ny risikomelding om, at der kan komme en ny omgang kraftig regn og skybrud i landsdelen fra tidligt lørdag morgen.

- Der er kommet nogle nye byger ind over os her til aften, men de er ret hurtige, så der falder ikke så meget regn de enkelte steder. Men så er der nogle andre byger på vej, som kommer ind over Vestjylland sidst på natten, siger Thyge Rasmussen, vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

Og de byger kan vise sig at være særdeles kraftige.

- Lige nu er det lidt på vippen, om det bliver skybrud eller kraftig regn i den nordvestlige del af landet. Og så vil det vise sig, når vi kommer lidt tættere på, om vi skal udsende et decideret varsel, siger han.

Fra midnat til kl. 14 i dag har 11 % af landet været ramt af skybrud. Det er ikke så ofte, at det sker pic.twitter.com/B2knHUHW5W — DMI (@dmidk) 7. september 2018

Jylland får mest

Der er dog ingen tvivl om, at lørdagen også bliver våd - særligt i Jylland. Skybrud eller ej.

- Der er høj bygeaktivitet ude over Nordsøen, og de har også torden i sig, og de kører ind over landet i hele weekenden faktisk. Så det ser temmelig ustadigt ud de næste fire-fem dage, siger meteorologen.

Bor du i den østlige del af landet, behøver du dog ikke umiddelbart frygte for oversvømmelses-lignende tilstande.

- Der er meget, der tyder på, at det meste vil falde i Jylland, og der kommer ikke helt så meget i den østlige del af landet. Og på Bornholm kommer de til at leve op til solskinsø-navnet.

Temperaturen kommer de fleste steder i landet til at ligge på omkring 17-18 grader lørdag.

- Og så er der lige bornholmerne, som formentlig kommer op på 20 grader, siger Thyge Rasmussen.

Har du billeder eller video fra dagens voldsomme regnvejr? Så send dem i en sms/mms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.