- Det er Mette-loven - ikke Grundloven

En karavane af flere hundrede traktorer indtog lørdag formiddag nordjyske Hjørring for at demonstrere mod regeringens minkaflivninger.

- Når man driller en hund, og når den er drillet nok, så bider den. Det er der, landbruget er kommet til nu, siger 23-årige Jacob Hjorth, der er driver planteavl og slagtekyllingproduktion på en gård syd for Aalborg.

Han deltager i demonstrationen i solidaritet med de minkavlere, som indenfor de seneste uger har mistet deres livsgrundlag.

- Vi demonstrerer for at støtte dansk landbrug, og fordi vi står overfor en regering, der gør nogle ufine ting overfor landbruget, og vi unge deltager, fordi det også handler om vores fremtid. Det er vores levebrød, siger han.

I sidste weekend demonstrerede landmænd i København

Ny minister holder tale

Bag lørdagens traktordemonstration står gruppen "Vendsyssel står sammen", og ifølge TV 2 Nord er op mod 600 traktorer mødt op til arrangementet, hvor flere politikere ventes at holde tale for de fremmødte.

Herunder den nyudnævnte fødevareminister, Rasmus Prehn, der har fået til opgave til rydde op i mink-skandalen.

Landmand Jacob Hjorth har dog svært ved at se, at ministeren kan rette op på tingene.

- Hvis jeg blev stoppet ude på vejen for at have kørt 120 km/t på en almindelig landevej, skulle jeg så også bare give en undskyldning for at få lov til at køre videre? Sådan fungerer det ikke, og jeg har virkelig svært ved at se, hvordan vi skal komme videre herfra, siger han.

Tegning af Mette Frederiksen og hængt mink

Til lørdagens demonstration har Jacob Hjorth derfor udsmykket sin traktor med en særlig tegning.

Den viser statsminister Mette Frederiksen, der peger på en mink, som er hængt i reb og ledsaget af en tekst, hvor Grundloven er ændret til 'Mette-loven'.

- Mette kører efter sine egne love. Hun gør, hvad hun vil, og hvad der passer hende, og hvis der kommer nogen og siger, at det ikke er i orden, jamen så undskylder hun bare, Det er ikke i orden, understreger han.

Arrangørerne forventer, at traktordemostrationen slutter ved 15-tiden lørdag eftermiddag.