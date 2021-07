- Det er noget svineri

- Det er noget værre svineri. Der er ikke noget at sige til, at vores veje og rastepladser flyder med affald, siger Henning Maegaard, der fredag formiddag var vidne til, at en chauffør fra en GLS-mærket varevogn tømte tom emballage ud på Blankhøj Rasteplads nord for Aarhus.

Nogle af de mange papkasser røg i en skraldespand, men adskillige kasser blev efterladt på jorden i stedet for at blive fragtet til autoriseret papcontainer.

Artiklen fortsætter under billederne

Skraldespanden er allerede fyldt på, men chaufføren fortsætter med at bære affald ud af bilen. Foto: Privat

Højre side af skraldespanden får også en bunke. Foto: Privat

Chaufføren hæver liften og gør klar til at køre igen. Foto: Privat

Udover bilisten Henning Maegaard, der overværede dumpningen, er personalet på rastepladsen heller ikke glade for efterladenskaberne.

- Det er rigtig træls, når der bliver efterladt affald uden for skraldespandene. Det giver ekstra arbejde til mig, for det er kun selve skraldeposen, der bliver afhentet. Resten skal jeg gå og samle op, siger Eline Lausen, der arbejder på Info-teria Blankhøj på rastepladsen ved Tilst.

Det er desværre ikke nyt for Eline Lausen, at nogle chauffører gerne dumper deres affald på rastepladser i stedet for på genbrugsstationer eller hjemme på garageanlægget:

- Vi har været nød til at sætte lås på cafeteriets affaldscontainer, da den ellers hurtigt blev fyldt op med skrald af folk udefra.

Vejsvineri er så stort et problem, at Vejdirektoratet i år har lanceret en kampagne mod det. Alene på statsvejene fjerner Vejdirektoratet årligt 700 ton skrald, der ikke er havnet i en skraldespand.

Under overskriften 'Værdier' skriver transportfirmaet GLS på deres hjemmeside:

"GLS agerer ansvarligt og er engageret i sine medarbejdere, påtager sig et socialt ansvar og tager hånd om miljøet."

Et udsagn, der ikke spiller sammen med billederne, erkender chaufførens chef.

- Det er overhovedet ikke måden, som det skal gøres på, siger Dan Olsen, direktør for KDO Logistics ApS, hvis biler kører for GLS.

- Alle vores chauffører er uddannet i affaldssortering og normalt tømmer vi bilerne for affald, når de kommer hjem sidst på dagen, siger Dan Olsen, som dog mener, at Danmark er ved at udvikle sig til en overvågningssamfund, hvor alle fejl bliver dokumenteret, fordi de fleste har en mobiltelefon.

- Men jeg må også erkende, at det er en no-brainer. Selvfølgelig skulle chaufføren have taget det pap med hjem til vores egen papcontainer, siger Dan Olsen, der har været i kontakt med den pågældende:

- Han havde købt bilen fri til en privat flytning, Så affaldet er hans eget og GLS helt uvedkommende, men det er selvfølgelig ærgerligt for os, at han kører rundt mod vores logo på siden og gør den slags.