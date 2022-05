I anledning af den forestående EU-afstemning lancerede Ekstra Bladet mandag en kampagne, hvor en af bybusserne har fået forklædning på. Den næste måneds tid ligner bussen, at den er kørt direkte ud af en krigszone.

På bussen står der 'Hvorfor skal vi stemme midt i en krig?'.

Her holder bussen i byens centrum på Nytorv. Foto: René Schütze

Generel skepsis

Ekstra Bladet tog derfor mandag på gaden for at tage temperaturen på danskernes holdning til Danmarks eventuelle deltagelse i EU's militære struktur.

Buschaufføren bag rettet i Arrivas linje 2 - den bus, der er blevet forklædt som nej-bus var klar og tydelig i sin holdning:

- Vi skal ud af EU!, blev der nærmest råbt ud af bussen.

Hella studerer til dagligt ergoterapi på Aalborg Universitet. Hun mener ikke, hun er godt nok informeret om, hvad hun skal stemme om til juni. Foto: René Schütze

Kort efter mødte vi Hella Hermansen på 21 år, som er i tvivl om, hvad det egentlig er, hun skal stemme om:

- Jeg har faktisk ikke været særlig opmærksom på det. Jeg hører faktisk først om det nu. Men jeg synes, det er problematisk i den her krig. EU støtter jo op om et land, som heller ikke er medlem af EU endnu.

- Jeg føler mig slet ikke forberedt til det.

Hella synes også, det er en fin ide, at bussen gør folk opmærksomme på, hvad det egentlig er, de stemmer om.

Hella stod sammen med en gruppe medstuderende, som også fortalte, at de synes, samtalen om afstemningen er kommet til at handle mere om, hvordan spørgsmålet på stemmesedlen er formuleret, end hvad det er, vi skal sætte vores kryds for.

En ældre kvinde sad ved stoppestedet og havde netop set bussen køre forbi.

Hun vil stemme nej. Hun mener ikke unge danske drenge skal ikke ned og dø i krig for hende. Og vi har jo allerede Nato.

På en cafe ved Nytorv sad fire venner og drak kaffe. Her var argumentet for et nej, at vi ikke skal sende flere våben til Ukraine. Det vil forlænge krigen unødigt.