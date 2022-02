Det er tanken, der tæller: Benzincheck nu!

Ikke alene har varmeregningen været et chok for danskerne, det er også lidt af en gyser at fylde tanken for tiden.



Det viser nye beregninger, som også slår fast, at brændstof til bilen aldrig har været dyrere i kroner og øre.

Prisstigningerne koster danske familier tusindvis af ekstrakroner, og ligesom med den skattefrie varmecheck ser økonomisk pressede bilister frem til at kunne blive kompenseret af regeringen.



Kompensation for sort gas

Vi mødte flere af slagsen, da vi tankede en Volvo fra sidste årtusind. Ligesom med gasfyr skal også benzinbiler udfases. Men før vi når så langt, får de hårdest ramte familier altså en kompensation på cirka 3750 kroner, hvis de for eksempel anvender såkaldt sort gas.



Til sammenligning er benzinudgifterne for en familie, der kører 20.000 kilometer om året, steget med 6533 kr.



Bilisternes smertegrænse er nået

I foreningen af danske motorejere, FDM, har chefkonsulent Ilyas Dogru endnu ingen officiel holdning til idéen om en decideret benzincheck, men han er til gengæld stærkt bekymret for prisniveauet.

- Vi er nået til smertegrænsen for prisen på en liter benzin, da vi for længst har passeret Skatterådets sats på benzin, og det er dermed blevet en endnu større underskudsforretning for folk at køre på arbejde.



Bilisme-eksperten savner derfor en god, gammeldags priskrig.



- Vi savner og efterspørger mere konkurrence mellem tankstationerne og undrer os meget over, at priserne hos forskellige tankstationer er så ens i så lang tid.



Armgang på tanken

Det er flere år siden, at de mange tankstationer hertillands har dystet på prisen. I dag havde Cirkle K og Q8, der ligger skråt over for hinanden i det indre København, således nøjagtig samme pris, nemlig 13,79 kroner. Da den ene tankstation satte prisen på oktan 95 ti øre ned, fulgte den anden straks med.



Det lugter mere af karteldannelse end fri konkurrence, men hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønsker man ikke, på nuværende tidspunkt, at kommentere den økonomiske armgang.



Også Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, afviser at se på en eventuel benzincheck. Hør det i dagens 'Ingen kommentar'.