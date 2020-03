Det er uovertruffen satire

Tidligere slukkede jeg for Aftenshowet, fordi jeg syntes det var en lang og ligegyldig reklameblok for kendisser, især DR’s egne. Det er det stadig, men nu griner jeg mig igennem Aftenshowet, på DR

I mandags besluttede jeg at give DR’s Aftenshowet endnu en chance og blev hængende efter TV Avisen, til alle ugens udsendelser. Her er, hvad jeg lærte: To skuespillere har været udsat for et brutalt terrorangreb, direktøren for Sundhedsstyrelsen er blevet kaldt for et utroværdigt røvhul, mens Caroline Henderson mest er bekymret for børnene i forhold til coronavirus, også selv om børn stort set ikke bliver smittet.

På den led er alt ved det gamle.

Vira-virak

Aftenshowet blander stadig tidens kendisser i en bizar form for standpunkts-tetris.

Pludselig bliver de spurgt om noget, de ikke har en skid forstand på. Henderson f.eks. skulle jo nødigt bare sidde og sige ingenting før, vi når til hendes aktuelle album. Den viden en diva har om tidens vira-virak klæder hende dog mere af end den klæder seeren på.

Det ligner satirens virkemidler; spørg en dum om noget klogt, spørg en klog om noget dumt. Det gibber i gæsterne, når de pludselig bliver peget på. Det er som en tur i Tivolis spøgelseshus.

Hun gik kold

Mandag nærmer sig mandrilske højder, da to skuespillere fra DR-serien ’Når støvet har lagt sig’, skal berette om, hvordan det var at spille med i en åbenbart meget omdiskuteret terrorscene. Det var hårdt, meget hårdt, puha. Alle i studiet synker en klump.

For en statist blev dårlig, hun gik kold, tv-holdet blev nødt til at tage en pause.

Jeg får fantasier om en sketch, hvor en piberygende krisepsykolog er i fjernsynet for at sige:

– Ja, fiktion rammer nu hårdere end virkeligheden. Vi har eksempler på rigtige terrorangreb, hvor folk bevarer roen, men altså ikke på filmset.

Måske havde det været mere oplagt at invitere et par ’rigtige’ vidner i studiet, i anledning af fem års-dagen for angrebet på Krudttønden, men så havde vi jo ikke fået reklameret for DR’s drama.

Hysteri

– Nu kommer jeg til at sige hysteri, det lyder så ladet, men har bekymringerne for coronavirus taget overhånd?, spørger den kvindelige vært, mens seere oppe i højre hjørne af skærmen sender sms’er med ordene: Det er blæst op. Pressen bliver ved med at skabe panik.

Værterne ignorerer den såkaldte seerinddragelse, der ellers er talkshowets store mantra.

De stiller om til en Karen-Helene, der ikke bliver præsenteret som værende fra TV2, det er indforstået. Karen-Helene er i karantæne, men giver dobbelt-thumbs up og siger, hun er i den vildeste lovestorm og har megagod energi.

Hun er så også testet negativ, afslører hun. Alle er lettede. Sundhedsstyrelsens direktør supplerer med at sige, at han ikke mener, at medierne skaber panik. Man forstår næsten, hvorfor nogen mener, han er utroværdig.

God spas

Tirsdag er revydronningen Lisbet Dahl i studiet, da hun har fået høreapparat. Det er også ret skægt, for hun har ikke hørt præmissen for sin deltagelse.

Værtinden spørger: For et års tid siden blev du pludselig nervøs og bange for, at det kunne være slut med at stå på scenen. Hvorfor?

– Gjorde jeg det? spørger hun.

– Ja, i forbindelse med noget… hørelse? Så falder tiøren. Det sker flere gange, det er god spas.

Børn i køkkenet

Onsdag har de fået en Barbie-Ken fra TV2 News som ny vært. Hans mundvige hænger.

– Har vi valgt lyset frem for mørket? spørger Helle Thorning-Schmidt angående Krudttønden, men det er for dybt til konceptet. En kok fra DR’s Maddysten tager over. Vi skal have børnene med i køkkenet, mener han.

Det virker komisk, at det skulle være banebrydende tænkning.

Torsdag er der bimboer med luksusproblemer i studiet, to værtinder fra P3 og noget med, at de skam gerne må være nedringede. Det er snart Kvindernes Kampdag, forstås.

Lidt at grine af

Ved siden af sidder musikeren Wafande og nikkedukker. Han stopper karrieren, fordi hans datter nu er to år. Det er vildt morsomt, fordi alle ved, det er et mediestunt, undtagen Aftenshowet.

Men hva’ fanden, så gik der tid med det. Og man fik lidt at grine af.