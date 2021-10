Der er uanede mængder af gratis porno på nettet, så hvad får du egentlig, hvis du er villig til at betale? Vi har undersøgt det for dig

Kan det betale sig at betale for et Premium-medlemskab til et af de store pornosites? Og hvad er prisen eller risikoen egentlig - foruden den, du betaler i kroner og øre? Vi har taget temperaturen bag betalingsmuren.