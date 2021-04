- Det føles som at være på flugt

Efter at have fået afslag på familiesammenføring har ægteparret Lene og Vlada set sig nødsaget til at forlade Danmark. I Tyrkiet forsøger de nu at udtænke en løsning, så de kan leve sammen

Lige til det sidste håbede ægteparret Lene Kibsgård og Vlada Shadots, som har fået afslag på familiesammenføring, at de danske myndigheder ville forbarme sig over dem og give lov til, at russiske Vlada blev i landet, mens de behandlede deres klagesag.

Men klokken lidt i et mandag kom opkaldet. Vlada Shadots skulle stadig forlade Danmark. Lidt over en halv time senere stod de i lufthavnen.

Nu befinder parret sig på et hotelværelse i Istanbul i Tyrkiet. Her må de opholde sig 30 dage uden visum.

- Man føler sig som kriminel, når man står der i lufthavnen og bliver sendt afsted af myndighederne. Vi var begge så sikre på, at de da måtte ændre mening. At de måtte indse, at det her var forkert, siger Lene Kibsgård.

Homoseksuel i Rusland

Ekstra Bladet berettede i forrige uge om Vlada Shadots og hendes ægtefælle, Lene Kibsgård, som fik afslag på deres ansøgning om familiesammenføring på grund af et krav om boligforhold, som parret ikke levede op til.

Men det er langtfra accepteret at være homoseksuel i det russiske samfund. Derfor kæmper Vlada Shadots og Lene Kibsgård nu for at finde en løsning, der ikke indebærer, at Vlada ender tilbage i Rusland.

- Hun er hunderæd for at vende tilbage. Især også efter, at vi har fortalt om sagen i medierne, fortæller Lene Kibsgård.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Vlada Shadots (t.v.) fik besked på at forlade Danmark senest 26. april. Nægtede hun, risikerede hun at blive straffet med et indrejseforbud i EU-landene i op til to år. Foto: Emil Agerskov

Parret håber derfor på, at de kan tage til Sverige og bo.

- Jeg prøver nu at få adresse i Malmø. Hvis det lykkes, skal jeg flyve dertil og melde min flytning, og så skal jeg flyve herned igen og søge besøgsvisum til Vlada, fortæller Lene Kibsgård.

- Men det er ikke noget, vi kan nå at få ordnet på 30 dage. Og hvis vi ikke kan få forlænget vores visum i Tyrkiet, skal vi tage videre til et andet land. Det kunne være Aserbajdsjan eller Moldova.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Her ses Lene Kibsgård og Vlada Shadots i deres hjem i København, som de mandag måtte forlade. Foto: Emil Agerskov

'Jeg føler mig snydt'

- Lene, du er født og opvokset i Danmark. Hvordan har du det med det, I gennemgår lige nu?

- Jeg har aldrig været arbejdsløs eller kostet samfundet noget. Jeg har betalt min skat. Jeg synes ikke, at der har været megen forståelse fra dansk side for vores situation, siger Lene Kibsgård.

- Jeg føler mig magtesløs og ligegyldig. Og snydt på en måde. Danmark er så godt et land, hvor vi passer på hinanden. Jeg var så stolt. Og så var det bare ikke sådan alligevel.

- Hvad er dit største håb for fremtiden lige nu?

- At de ringer fra Danmark og siger 'vi har ombestemt os, I må gerne komme hjem'. Vi vil bare gerne hjem. Jeg ved godt, at det er et naivt svar at give, siger Lene Kibsgård.

- Lige nu prøver vi at lade som om, vi er på ferie. Men det er vi jo ikke. Det føles mere, som om at vi er på flugt.

Historien om Vlada Shadots har fået flere partier til at kræve en ændring eller et eftersyn af loven. Det kan du læse mere om her.

Vlada Shadots frygter for sin fremtid, efter at hun og hustruen har fået afslag på familiesammenføring. Foto: Emil Agerskov

