Det fortsætter: Vilde prisstigninger

Siden krigen i Ukraine er priserne i supermarkedet kun gået én vej.

Opad!

Og den tendens ser desværre ud til at fortsætte for de danske forbrugere. Tirsdag hævede supermarkedsgiganten Coop nemlig sine onlinepriser på 782 varer.

Ikke forbi

I alt er priserne blevet hævet med 7,7 procent, viser seneste tal fra prissammenligningstjenesten Beepr. Der er tale om massive prisstigninger, vurderer direktør Jon Henriksen:

'Vi ser desværre, at prisstigningerne ikke er overstået endnu. Af de butikker, vi måler på, har Coop.dk i lang tid formået at holde prisstigningerne nede samtidig med, at antallet af varer, der er steget, heller ikke har været højt. Men med 780 varer, der stiger knap otte procent, er det en af de helt store tilpasninger, som Coop.dk denne gang har set sig nødsaget til at gøre.'

Vaskepulver er blandt nogle af de varer, som stiger mest i pris på Coop.dk. Derudover stiger prisen på blandt andet shampoo og chokolade også, viser tallene fra Beepr.

Følger trop

Samtidig lyder det onsdag fra store dele af detailhandlen, at de forventer at hæve priserne de næste tre måneder. Det viser tal fra Danmarks Statistiks erhvervsbarometer.

I detailhandlen eksklusive bilforhandlere er det 60 procent af virksomhederne, der forventer at hæve priserne.

Inden for handel med fødevare, drikkevare og tobak er det 76 procent, der forventer prisstigninger de næste tre måneder.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Oksekød er blandt de varer, som er steget mest i de danske supermarkeder i 2022. Foto: Anders Brohus

Ét langt mareridt

2022 har været ét langt mareridt for danske forbrugere. Det er blevet voldsomt dyrt at tanke bilen, at varme huset op og at handle i supermarkedet.

I juni oplevede danskerne den største stigning i forbrugerpriser i 39 år.

Det kan i den grad mærkes, når man går en tur i supermarkedet. Giganterne Salling Group og Coop, der blandt andet står bag Føtex, Bilka og Fakta, havde i april således hævet priserne med godt fem procent i år.

Men prisstigningerne er altså langtfra forbi, viste seneste månedsrapport fra Beepr i juni.

Alene i maj havde den norske supermarkedskæde Rema 1000 hævet de samlede priser i butikkerne i Danmark med 2,21 procent.

Føtex fulgte godt efter med en stigning på 1,48 procent, mens Bilka hævede priserne med 0,88 procent.