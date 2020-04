Det gik så godt: Nu kan det vende

Færre og færre huse kommer på tvangsauktion, men det forventer man, at coronavirus sætter en stopper for

Boligmarkedet bliver påvirket af den globale corona-krise. De seneste måneder har man ifølge tal fra Boliga.dk set færre og færre huse, der ryger på tvangsaktion.

Men de positive takter for de få tvangsaktioner og dermed også økonomien, forventer man ikke vil fortsætte, efter at coronavirusen har sat sig på dagsordenen.

- Det faldende antal af auktioner var et udtryk for, at det gik bedre i Danmark på grund af den gode samfundsøkonomi og et lavt renteniveau på realkreditlån. Anderledes går det nu på grund af de negative økonomiske konsekvenser, som Covid-19 frygtes at forårsage, siger advokat Thomas Møller Harhoff Kristensen, der specialiserer sig i tvangsauktioner, til Boliga.dk.

- Det kan ikke udelukkes, at nogle af de fremtidige tvangsauktioner sandsynligvis ikke var opstået, hvis vi ikke havde haft den nuværende Corona-situation, mens andre tvangsauktioner alligevel var opstået på grund af andre forhold.

Forskellige tal

Rundt om i landet er der forskelle på, hvordan tallet for tvangsauktioner har udviklet sig.

Mest er det faldet i Region Midtjylland, hvor man i løbet af årets første tre måneder af året har set et fald på 23 procent på tvangsauktioner fra 87 til 67.

I Region Hovedstaden er tallet steget fra 27 til 40, hvilket svarer til 40 procent, mens det Region Sjælland er faldet med omkring fem procent fra 132 til 125

