Det gjorde han under angrebet

Et særligt udvalg har klarlagt, hvad Donald Trump angiveligt skulle have foretaget sig under stormløbet af Kongressen sidste år

Friske detaljer om, hvad tidligere præsident Donald Trump angiveligt foretog sig under stormen på Kongressen 6. januar sidste år, har set dagens lys.

Det er sket i en række tv-interviews med republikaner Liz Cheney søndag, beretter flere medier, herunder ABC News.

Liz Cheney er viceformand i et særligt udvalg, der har fået til opgave at klarlægge omstændighederne omkring det voldsomme angreb, hvor fem amerikanere mistede livet.

Og ifølge hende er udvalget kommet i besiddelse af førstehåndsberetninger, der skildrer, at Trump 'sad i spisestuen ved siden af præsidentkontoret og overværede angrebet på fjernsyn'.

- Han overskred grænser, som ingen anden amerikansk præsident har overskredet før. Når en præsident nægter at beordre en gruppe tilhængere at stoppe, når han nægter at forsvare de politiske statsmagter i USA, er han ikke til at stole på, tordnede hun under et af interviewene.

Datter bønfaldt: Stop det

Kilder skulle også have berettet til udvalget, at Trumps datter og daværende seniorrådgiver Ivanka Trump mindst to gange gik ind og bønfaldt ham om at gribe ind og 'stoppe volden'.

6. januar blev en skæbnesvanger begyndelse på det forgangne år, da hundredvis af Trump-tilhængere trængte ind i kongresbygningen i et forsøg på at forhindre godkendelsen af Joe Biden som præsident.

Inden angrebet havde Trump udsendt flere tweets, hvor han såede tvivl om Bidens valgsejr.

Den tidligere præsident blev efterfølgende stillet for en rigsret, anklaget for at have opildnet til oprør i forbindelse med stormløbet.

Han blev frikendt ved en afstemning i Senatet 13. februar.

I slutningen af juni besluttede et flertal i Repræsentanternes Hus så at nedsætte det særlige udvalg. Siden da har udvalget interviewet flere end 300 personer, udstedt over 50 stævninger og indsamlet titusinder af optegnelser, skriver ABC News.