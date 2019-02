Det glade vanvid: Poledancer på toppen af højhus

Russiske Marina Korzhenevskaya er ikke højdeskræk.

Det står klart, efter en video fra august 2018, hvor hun svinger sig rundt om en pæl på taget af en 16 etager høj bygning i russiske Voronezh, er blevet offentliggjort.

Ifølge Ruptly beskriver den 27-årige russer øjeblikket som det mest ekstreme i sit liv, og det er der en god grund til.

Metalstangen var nemlig glat på grund af høj luftfugtighed, så der skulle holdes ekstra godt fast for at undgå fejl. Til gengæld var stangen blevet sikret mod at svaje i højden.

Se den russiske poledancer slå sig løs i højderne over artiklen.