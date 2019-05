Det gode vejr er aflyst: Masser af regn

Det gode vejr i den kommende mini-ferie er stort set aflyst, som det ser ud lige nu. DMI havde ellers lovet masser af solskin i den kommende weekend.

- Lige nu svinger det meget. Tidligere så det ud som om, at vi ville få en pæn lørdag. Men nu tyder det på regn, fortæller meteorolog Anja Bodholdt til Ekstra Bladet.

Vejret tirsdag bliver næsten regnfrit.

- Der er nogle smådryp hist og her. Men ellers holder vejret mest tørt med lidt sol. Det er mest nordjyderne, som får solen at se. Temperaturen ligger på 10-15 grader, oplyser DMI-meteorologen.

Regn på torsdag

Onsdag kommer til at minde en del om i dag. Mest tørvejr og nogen sol med temperaturer mellem 10-15 grader.

- På torsdag, hvor det jo er helligdag, kommer der til gengæld regn fra vest. Den vestlige del af landet får derfor regn, mens den østlige forbliver tør. Landet er således delt op i to dele. Temperaturen stiger helt op til 17 grader. Det bliver varmest på Sjælland.

Fredag kommer et nyt regnvejr ind over landet. I løbet af dagen klarer det op fra vest.

- Så jyderne får det pæneste vejr, konstaterer Anja Bodholdt.

Weekend-vejret, som før tegnede til at blive smukt og varmt, ser nu ud til at blive regnfuldt.

- Prognoserne er meget svingende for øjeblikket, så det er svært at sige, hvordan vejret bliver. Men lige nu ser det ud som om, at lørdagen bliver våd, lyder det fra DMI-meteorologen.